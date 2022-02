Unfassbarer Fund in der Wüste lässt Forscher staunen - „Erste und älteste Entdeckung“

Antiker Schrein von Jägern aus der Jungsteinzeit entdeckt © Uncredited/Tourism Ministry/AP/dpa

Archäologen haben in abgelegenen Gebieten des Nahen Ostens einen sensationellen Fund gemacht: „Wüstendrachen“ werfen ein Licht auf unbekannte Kulturen.

Amman - Für den Archäologen Wael Abu Aziza ist es der Fund seines Lebens. Die „ältesten jemals von Menschenhand geschaffenen größeren Strukturen“ seien von ihm und seinem Forscherteam entdeckt worden, berichtet das Französische Institut für den Nahen Osten. Es handele sich dabei um eine Anlage zur Massenjagd aus der Jungsteinzeit, die sich im Osten Jordaniens befinden würde. Die acht steinernen Einpferchungen sollen eine historische Tierfalle gewesen sein, um gezielt Tiere zu töten.

„Wüstendrachen“ im Nahen Osten entdeckt

Die antike Stätte befindet sich dem Forschungsteam zufolge in der Nähe von Fanganlagen in der Wüste. Die sogenannten „Wüstendrachen“ sind lange Steinmauern, mit denen Jäger damals wohl umherziehende Gazellen einkesselten, um sie zu schlachten, wie Forscher heutzutage annehmen. Den Archäologen zufolge ist die Stätte in Jordanien die „erste und älteste Entdeckung“ von Wohnanlagen dieser Jäger. Fast 9.000 Jahre alt soll der Fund sein, womit sie bisher gefundene Bauten alterstechnisch weit übersteigt.

Unfassbarer Fund in der Wüste: Jäger nutzten Wüstendrachen zur Massenjagd

Die riesigen Steingehege wurden von den Jägern genutzt, um Wildtiere wie Hirsche und Gazelle in Massen einzufangen. In kilometerweit aufgespannten Gehegen, die auch als „Drachen“ bezeichnet werden, trieben sie die Tiere in den Tod. Während die Wüstendrachen schon vor etwa 100 Jahren per Flugzeug entdeckt worden sind, legten die jordanisch-französischen Archäologen nun eine Art „Schrein“ offen.

Seltener Fund: Archäologen vermuten religiöses Heiligtum

Im Schrein lagen nach Angaben der Forscher zwei große Steine mit Schnitzereien. In einen 112 Zentimeter großen Stein aus Kalk sei etwa ein menschliches Gesicht eingraviert. Auch einen Altar und Tierfiguren habe das Team jordanischer und französischer Wissenschaftler gefunden, so die Deutsche Presseagentur. Die Archäologen gehen davon aus, dass es sich um ein religiöses Heiligtum handelt, das für Gottesdienste genutzt wurde.

„Einzigartige rituelle Anlage“: Fund wirft Licht auf unbekannte Kulturen

Nicht nur das beträchtliche Alter der Wüstendrachen macht den Fund außergewöhnlich. Auch würde ein neues Licht auf die wenig bekannten Jagdgemeinschaften im Nahen Osten werfen, berichtet The National News. Die Kulturen hätten abseits des „Fruchtbaren Halbmonds“ gelebt, einer Region, das heutige Teile des Irak, Syriens, Libanons, Palästinas, Israels, Jordaniens und Ägyptens umfasst. Die Archäologen erklären, dass die Entdeckungen zeigten, wie Jahrtausend alte Jagdgemeinschaften, die weniger entwickelt waren, Anzeichen dessen aufwiesen, was wir heute als Zivilisation bezeichnen.

Unfassbarer Fund lässt darauf schließen: Architektur begann vor der Sesshaftigkeit

Demnach sollen die Jäger systematisch die Wildtiere von Osten in Richtung der Wüstendrachen getrieben haben. Dort verfingen sie sich in der Anlage, wobei Vertiefungen dafür sorgten, dass Gazellen nicht über Mauern springen und entkommen konnten. Die Forscher entdeckten Knochen von den Tieren, auch „Architekturzeichnungen“ der Jagdfallen seien gefunden worden. Zudem berichten die Experten von halbkreisförmigen Unterkünften, in denen die Menschen lebten. Ihre Beute sollen sie teils in Richtung des „Fruchtbaren Halbmond“ exportiert haben, schreibt die Zeitung.

Die Entdeckung der Wüstendrachen zeige nach Informationen der Archäologen, dass Architektur nicht mehr auf den Beginn der Sesshaftigkeit datiert werden darf. Schon die Jäger und Sammler aus der Jungsteinzeit hätten Bauten und Gebilde errichtet.

Vor Kurzem wurde auch ein Skelett eines Römers entdeckt, der beim Ausbruch des Vesuvs wohl „verdampft“ ist. (dpa/ale)