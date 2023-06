ICE bleibt mitten auf Brücke stehen – 800 Menschen müssen in luftiger Höhe umsteigen

Von: Anna-Lena Kiegerl

800 Menschen mussten aus dem liegen gebliebenen Zug evakuiert werden. (Symbolbild) © Harry Koerber/Imago

Am Sonntagnachmittag (25. Juni) kommt ein ICE auf einer Brücke zum Erliegen. 800 Menschen müssen aus dem Zug evakuiert werden – Betroffene sind wütend.

Leipzig – Am Sonntagnachmittag (25. Juni) ist ein vollbesetzter ICE auf einer Brücke stehengeblieben. Der Zug war auf dem Weg von Berlin nach Zürich und ist aufgrund einer technischen Störung auf der Saale-Elster-Talbrücke nahe Halle an der Saale zum Liegen gekommen. Insgesamt mussten 800 Menschen evakuiert werden. Zeitweise kam es zu einem Stromausfall im Zug, weshalb auch die Klimaanlage etwa zwei Stunden nicht funktionierte. Auf Twitter wird das Evakuierungsmanagement der Bahn stark kritisiert.

ICE bleibt auf Brücke stehen: 800 Fahrgäste müssen evakuiert werden

Bereits zuvor musste der Zug wegen einer technischen Störung stehen bleiben, konnte jedoch anschließend weiterfahren. Auf der Brücke blieb der ICE dann endgültig liegen. Die 800 Personen im Zug wurden durch das Notfallmanagement der Deutschen Bahn evakuiert. Sie mussten in einen anderen Zug umsteigen, von dem sie anschließend an einen Bahnhof in der Nähe gebracht wurden. Polizisten und Bundeswehrsoldaten, die im Zug waren, boten Unterstützung bei der Versorgung der Fahrgäste an.

Am Notfallmanagement der Deutschen Bahn wird auf Twitter kein gutes Haar gelassen. Viele der im Zug anwesenden Personen beschweren sich über Hitze und Art der Evakuierung: „Überfüllter ICE von Berlin nach Zürich havariert hinter Leipzig. Zug steht ohne Strom auf einer Brücke. Als die ersten in der feuchten Hitze kollabieren, werden wenigstens die Türen geöffnet. Raus darf niemand, alle Soldaten an Bord sichern die Türen“, macht eine Twitter Nutzerin ihrem Ärger Luft.

ICE nach Zürich bleibt liegen – Notfallmanagement der Deutschen Bahn erntet Kritik auf Twitter

Und auch der Ersatzzug sei bereits überfüllt gewesen. So berichten mehrere Betroffene auf Twitter: „Nee, @DB_Bahn, euer #ice79 war heute wirklich nicht lustig. Nach fast fünf Stunden auf der Saale-Elster Talbrücke geht es jetzt auch für die letzten 200, die noch ausharren mussten, nachdem der erste Evakuierungszug wegen Überfüllung weg war, endlich weiter“, erklärt ein wütender Nutzer. „Evakuierung des #ICE79 läuft in einen bereits vollen ICE, der hinter uns fest hing. Mal sehen, wo wir heute noch landen werden…“, schildert ein weiterer Betroffener die Situation. Eine Anfrage an die Deutsche Bahn von Merkur.de blieb bislang unbeantwortet.

Immer wieder sorgt die Deutsche Bahn für Furore. Nicht zuletzt wegen der andauernden Tarifstreiks. Auch Unpünktlichkeit und ständige Verspätungen werden am Konzern immer wieder kritisiert. (Anna-Lena Kiegerl/dpa)