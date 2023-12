„Widerlicher Zustand auf dem Parkplatz“ – Foto von Falschparker erhitzt die Gemüter

Von: Robin Dittrich

Falschparker sorgen bei vielen Autofahrern für wütende Blicke. Doch über einen dreisten Falschparker ist die Aufregung im Netz besonders groß.

München – Mit einem SUV oder Geländewagen ist es nicht immer ganz einfach, einen passenden Parkplatz zu finden. Ein Reddit-Nutzer postete jetzt das Foto eines Autofahrers, der es offenbar gar nicht erst versuchte, passend in die Parklücke zu fahren.

Pick-ups quer auf dem Parkplatz – Falschparker bekommt auf Reddit sein Fett weg

Falsches Parken kann für andere Autofahrer nicht nur überaus nervtötend sein, sondern auch für Gefahren sorgen. Parken Autofahrer beispielsweise den Gehweg zu und zwingen Fußgänger dadurch dazu, auf die Straße auszuweichen, bringen sie diese ungewollt in Gefahr. Auch das Parken in zweiter Reihe ist nicht nur verboten, sondern bringt ein zusätzliches Risiko für andere Verkehrsteilnehmer ins Spiel.

Ein Dorn im Auge vieler Autofahrer und vor allem Umweltschützer sind große Autos wie Geländewagen oder SUVs. Diese erzeugen nicht nur Unmengen an schädlichen Emissionen, sondern nehmen zusätzlich eine Menge Platz weg. Das bewies jetzt der Fahrer eines RAM Laramie, also eines amerikanischen Pick-ups. Dieser parkte auf einem Parkplatz in Deutschland, nahm aber gleich zwei Parklücken für sich in Anspruch und stellte sich schräg darauf. Verbände warnten sogar bereits vor importierten Pick-ups.

Reddit-User beschweren sich über falsch parkenden Pick-up-Fahrer

Pick-ups der Marke RAM sind vor allem in den USA beliebt und gehören dort zu den zehn meistverkauften Automarken. Bei den Parkkünsten des Fahrers fragte sich der Fotograf unter seinem Reddit-Post nur: „Wie faul kann man sein?“ Auch in den Kommentaren waren die meisten User alles andere als begeistert von dem Pick-up-Fahrer. „Die Lücke ist schmal und dieser blechgewordene ‚Traum‘ ist zu breit und zu lang – er ist too big too handle“, lautete der Top-Kommentar.

Ein anderer User fand, dass diese Art von Autos „nicht auf den europäischen Markt gehören. Widerliche Maße. Widerlicher Zustand auf dem Parkplatz.“ Andere waren der Ansicht, dass Pick-ups lediglich auf dem Land Sinn ergeben würden, „in der Stadt brauchen den 0 Prozent der Leute, die einen haben.“ Aus den fast 40 Kommentaren gab nur ein Reddit-User an, dass „es gar nicht leicht ist, so ein Auto einzuparken, sehe hier kein Problem.“ Freunde machte er sich damit nicht und erhielt etliche Downvotes. (rd)