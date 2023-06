Rammstein-Vorwürfe: Olli Schulz ist sich sicher - „War doch klar, dass das Ding irgendwann explodiert“

Wenn man die Bilder des Abends mal deutet, scheinen einige Bandmitglieder bereits zu ahnen, dass das eine der letzten Auftritte gewesen sein könnte. Naja, time will tell... Grundsätzlich ist es immer hilfreich seine Hose geschlossen zu halten in nicht gleichgestellter Gesellschaft. Wer das nicht kapiert, der kann sich am Ende nicht beschweren.