„Wird diplomatische Differenzen geben“: „Deutsche Woche“ bei katalanischem Lidl sorgt für Lacher auf Twitter

Von: Tom Offinger

Ein katalanischer Lidl wirbt mit dem „Geschmack Deutschlands“. © Screenshot/twitter.com/Swagreim

Ein katalanischer Lidl-Supermarkt lockt seine Kunden mit dem „Geschmack Deutschlands“. Die beworbenen Produkte sorgen für jede Menge Lacher auf Twitter.

München - Sie gehören zur Produktauswahl in den Supermärkten wie ein erfrischendes Eis zu einem heißen Sommertag: Angebotswochen, die einem bestimmten Motto folgen. Gerade Discounter bieten beispielsweise im Rahmen einer „Italien-Woche“ reduzierte Spezialitäten aus dem Land an und locken ihre Kunden damit zahlreich in die Märkte.

Eine „deutsche Woche“ ist hierzulande allerdings selten, schließlich gehören typisch deutsche Lebensmittel zum normalen, tagtäglichen Angebot eines jeden Supermarkts. Im Ausland ist dies jedoch nicht der Fall, sodass ein Angebotszeitraum für deutsche Speisen und Getränke durchaus sinnvoll sein kann - auch wenn dies zwangläufig für Lacher unter deutschen Kunden sorgt.

„Deutsche Woche“ bei Lidl: Twitter spottet über Produkte

Ein Twitter-User staunte nicht schlecht, als er jüngst den Angebotskatalog seines örtlichen Lidls aufschlug. Das kleine Heftchen wimmelte nur so von „deutschen“ Lebensmitteln - auf den ersten Blick ist dies nichts Ungewöhnliches, allerdings stammte der Prospekt aus einer Filiale in der spanischen Region Katalonien. In großen Lettern prangt „Der Geschmack Deutschlands“ (Sabors d‘Alemanya; katalanisch) auf der Übersichtsseite, auf der sich teils skurrile Produkte finden: Neben einer ordentlichen Portion Fleisch (u.a. Bauernschinken) und eingelegtem Hering können katalanische Lidl-Kunden demnächst auch sogenannte „Potato Pancakes“ - also Kartoffelpuffer - probieren.

„Bin erleichtert, fürchtete, es wären keine Würstchen dabei“, scherzt ein User über die weiteren Angebote, die tatsächlich auf vielen Klischees herumreiten. Neben Bock-, Brat und Currywurst finden die spanischen Kunden mit Kartoffelsalat, Dosenbier (natürlich mit Weißbier und Hellem) und Laugenbrötchen alles, um einen „fast perfekten“ deutschen Grillabend nachzuerleben. „So wie ich mir das vorstelle, Fleisch, FLEISCH, Fleisch, Bier, Fleisch, und ach kannten sie übrigens schon dieses Fleisch“, urteilt ein weiterer Twitter-User zu den klischeebehafteten Angeboten.

„Deutsche Woche“ bei Lidl: Drohen „diplomatische Differenzen“ mit Österreich?

Trotz der nahezu perfekten deutschen Angebotsauswahl kommt längst nicht jedes Produkt bei der Twitter-Gemeinde an. Unter dem Begriff „Pasta Alemanya“ verbergen sich etwa schwäbische Spätzle und auch ein besonderer Kuchen sorgt für Verwirrung: Bei den Dessertspezialitäten hat sich neben dem beliebten Streuselkuchen eine Sachertorte eingeschlichen - eine eigentlich typische Spezialität unseres südlichen Nachbarlands Österreich.

„Auweia....das wird diplomatische Differenzen mit Österreich geben“, vermutet ein User mit einem verschmitzt grinsenden Smiley.

Lidl-Kunden: Typisch deutsche Produkte jeden Tag

Ladenhüter dürften die Produkte trotz allem Spott wohl kaum werden. Gerade im Ausland genießen deutsche und deutsch-angehauchte Produkte einen hohen Stellenwert und dürften daher in zahlreichen Einkaufswägen landen. Und auch die deutsche Twitter-Gemeinde darf sich freuen: Sie brauchen schließlich keine besondere Themenwoche, um in den Genuss von typisch deutschem Essen zu kommen. (to)