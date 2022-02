XXXLutz: Gründung, Standorte, Öffnungszeiten – alle Infos zum Möbelhaus

Der rote Stuhl ist das Markenzeichen des Möbelriesen XXXLutz. Mit rund 350 Filialen in Europa gehört das Unternehmen zu den größten Playern auf dem Markt. Möglich machten dies nicht zuletzt zahlreiche Übernahmen.

Wels / Oberösterreich – Rund 5,34 Milliarden Euro Umsatz verzeichnete XXXLutz im Jahr 2021. Zu der Unternehmensgruppe gehören neben den XXXLutz Einrichtungsmärkten zahlreiche weitere Möbelhäuser.

XXXLutz: Gründung und Geschichte

Das Möbelhaus XXXLutz wurde im Oktober 1945 von Richard und Gertrude Seifert gegründet. Seinerzeit hieß der Betrieb noch Lutz Möbel, nach dem Mädchennamen von Gertrude Seifert. Der kleine Möbelhandel mit Sitz im österreichischen Haag am Hausruck entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem stetig wachsenden Unternehmen. Seiferts weiteten die zu Beginn vor allem aus Bauernmöbeln und Spanschachteln bestehende Produktpalette sukzessive aus. Noch waren handgearbeitete Einzelstücke das Brot- und Buttergeschäft des Unternehmens. Das sollte sich bald ändern.

Gertrude Seifert erkannte bereits Ende der 1950er-Jahre das Potenzial von in großen Stückzahlen produzierten, günstigen Möbeln. Dies trug maßgeblich zum Wachstum bei. Mit der Übernahme der Geschäftsführung durch die zweite Generation, Dr. Richard Seifert und Dr. Andreas Seifert, setzte Lutz Möbel ab Anfang der 1970er-Jahre zunehmend auf Anzeigenwerbung. So eröffneten in den folgenden Jahren durchschnittlich zwei neue Lutz Möbelhäuser. Die Umbenennung von Lutz in XXXLutz erfolgte im Jahr 1980.

XXXLutz: Marketing und Werbung

Einen Fokus auf Marketing und Werbung legte XXXLutz bereits früh. In den folgenden Jahren sollte das Unternehmen mit einigen Kampagnen auf sich aufmerksam machen. So rief die Marketingabteilung im Jahr 1999 für den österreichischen Markt die Werbe-Familie Putz ins Leben. Die im Stil einer Sitcom gehaltenen Werbespots wurden von der Agentur Demner, Merlicek & Bergmann mit Sitz in Wien entwickelt. Sie werden bis heute im österreichischen TV ausgestrahlt und nehmen bekannte Personen und aktuelle Ereignisse aufs Korn. Auch die Persiflage bekannter Musikstücke gehört zu den Inhalten der Spots.

Ein neues Werbelogo führte XXXLutz im Jahr 2004 ein: den überdimensional großen roten Stuhl. Das 30 Meter große Möbelstück schaffte es bereits ins Guinnessbuch der Rekorde. Der Stuhl steht seit 2007 vor dem XXXLutz Möbelgeschäft in Sankt Florian (Oberösterreich). Ihm folgten zahlreiche Pendants. Insgesamt dienen heute mehr als 190 rote Stühle im Großformat als Werbemittel vor den Möbelhäusern von XXXL.

Seit 2020 ist der Schauspieler Matthias Schweighöfer das Werbegesicht der Unternehmensgruppe.

Die Konzentration auf Werbung und Marketing zahlte sich aus: Eine repräsentative Marktumfrage der Makam Market Research GmbH ergab, dass 98 Prozent der Befragten das Möbelhaus XXXLutz – zumindest namentlich – bekannt ist.

XXXLutz: Expansionen und Ausweitung der Aktivitäten

Mit der Eröffnung der ersten Filiale in Deutschland begann das Unternehmen mit der Expansion ins Ausland. Es folgten weitere Länder:

Tschechien (2000)

Ungarn (2008)

Slowakei (2008)

Schweden (2010)

Slowenien (2010)

Kroatien (2010)

Bulgarien (2010)

Frankreich (2014)

Rumänien (2010)

Schweiz (2018)

Serbien (2019)

Im Jahr 2005 trieb XXXLutz mit einer deutlichen Ausweitung seiner Aktivitäten das Wachstum weiter voran. Nicht nur eröffneten zahlreiche Möbelhäuser, das Unternehmen nahm auch aufgrund einer Reihe von Übernahmen und Beteiligungen an Größe zu.

XXXLutz: Wachstum durch Übernahmen und Beteiligungen

Bereits im Jahr 2000 übernahm das Unternehmen das traditionsreiche Einrichtungshaus Neubert in Würzburg, 2005 folgte das Münchner Karstadt-Möbelhaus, 2007 die Möbelhäuser des Unternehmens Hiendl mit Sitz in Passau. Von 2005 bis 2007 war der Einrichtungshändler Domäne bereits ein Teil XXXLutz-Gruppe. Er schloss sich mit dem Unternehmen POCO zu POCO Domäne zusammen und man benannte sich in POCO um. Seit 2008 ist der Möbeldiscounter zu 50 Prozent im Besitz von XXXLutz. Weitere Übernahmen oder Beteiligungen folgten. Im Jahr 2020 gingen Teile der Tessner-Gruppe, unter anderem die Möbeldiscounter-Filialen von ROLLER, in den Besitz von XXXLutz über. Darüber hinaus betreibt die Gruppe zahlreiche Marken, die zum Teil nach Übernahmen einzelner Möbelhäuser oder Einrichtungsketten entstanden:

Mömax

Möbelix

XXXL Bierstorfer

XXXL Dodenhof

XXXL Mann Mobilia

XXXL Gamerdinger

XXXL Emslander

XXXL Hiendl

XXXL Kröger

XXXL Rück

XXXLutz Sonneborn

XXXL Zimmermann

XXXL Lesnina

XXXL Neubert inkl. Bono und Hin & Mit (Discounter und Mitnahmemarkt)

XXXLutz: Das Unternehmen heute

XXXLutz ist heute nach wie vor in den Händen der Familie Seifert. Neben Andreas Seifert zeichnen Günther Gruber und Alois Kobler für das Unternehmen verantwortlich. Europaweit sind 25.700 Mitarbeiter für die Gruppe tätig.

Seit 2013 ist XXXLutz mit einem Onlineshop aktiv. Dieser wurde zuerst in Deutschland und ein Jahr später im Heimatland gelauncht. Mittlerweile gibt es den Onlineshop für 24 europäische Länder.

XXXLutz: Die Filialen im Überblick

XXXLutz ist in 13 europäischen Ländern aktiv. Allein in Österreich befinden sich 47 der 350 Filialen, weitere 49 in Deutschland. Es folgen die Standorte der Möbelhäuser in Deutschland nach Bundesländern sortiert.

Baden-Württemberg:

Heilbronn

Bopfingen

Freiburg

Friedrichshafen

Böblingen

Fellbach

Heidelberg

Karlsruhe

Mannheim

Ludwigsburg

Villingen-Schwenningen

Bayern:

Aschheim

Augsburg

Fürstenstein

Haßfurt

Neuötting

Passau

Regensburg

Kempten

Landshut

Hirschaid

Schweinfurt

Würzburg

Nürnberg

Wassertrüdingen

Wolfratshausen

Hessen:

Fulda

Dreieich

Eschborn

Wiesbaden

Mecklenburg-Vorpommern:

Neubrandenburg

Pampow

Niedersachsen:

Braunschweig

Wolfsburg

Posthausen

Uelzen

Nordhorn

Salzbergen

Nordrhein-Westfalen:

Essen

Hennef

Würselen

Oberhausen

Iserlohn

Lüdenscheid

Freudenberg

Rheinland-Pfalz:

Görgeshausen

Schleswig-Holstein

Neumünster

Kaltenkirchen

Die Öffnungszeiten der Filialen unterscheiden sich von Standort zu Standort. Der Großteil ist von Montag bis Samstag zwischen 10 Uhr und 20 Uhr geöffnet.

XXXLutz: Das Sortiment des Möbelhauses

Rund 45.000 Produkte gehören zum Sortiment von XXXLutz. Neben Möbeln unterschiedlicher Stilrichtungen und Preisklassen sowie Einbauküchen zählen dazu auch Accessoires, Wohntextilien und weitere Warengruppen.

Möbel bei XXXLutz

Das Möbelhaus bietet in den Filialen und im Onlineshop Einrichtungen für alle Räume an:

Sofas und Couches

Wohnwände

Wohnzimmer- und Kleiderschränke

Regale

Ess-, Couch- und Küchentische

Bänke und Stühle

Vitrinen

Sideboards und Kommoden

Barmöbel

Betten

Garderoben, Schuhschränke und weitere Flurmöbel

Badmöbel und -Sets

Bürostühle

Schreibtische

Büroschränke

Kinder- und Babybetten

Laufgitter

Für Außenbereiche stehen außerdem Gartenmöbel wie Lounge-Ecken, Liegen, Stühle und Tische zur Verfügung.

Des Weiteren gehören Baby- und Kindermöbel zum Programm. Eine Auswahl der verfügbaren Produkte:

Wickelkommoden

Kinderwagen und Buggys

Kuscheltiere

Rutschautos und andere Spielzeuge

Babytextilien

Sicherheitsprodukte wie Babyphones

Babyflaschen

Stillkissen

Haushaltswaren bei XXXLutz

Zubehör und Accessoires für die Küche, den gedeckten Tisch und weitere Wohnbereiche umfasst das Haushaltswaren-Sortiment des Möbelhauses:

Besteck

Geschirr und Geschirrsets

Gläser

Töpfe und Pfannen

Küchenhelfer

Backformen

Waagen

Zuckerdosen und Milchkännchen

Haushaltsgeräte

Reinigungslösungen

Brotkästen und -körbe

Heimtextilien und Dekorationsartikel bei XXXLutz

Wohnaccessoires machen einen weiteren großen Teil des Sortiments von XXXLutz aus. In diese Kategorie gehören unter anderem die folgenden Artikel:

Wohndecken

Sitzkissen

Gardinen und Vorhänge

Tischsets, -decken und -läufer

Bettwäsche

Bettwaren wie Decken und Kissen

Hand-, Dusch- und Gästetücher

Vasen

Wand- und Standuhren

Skulpturen und Deko-Objekte

Rahmen und Wandschmuck

Ölgemälde

Dusch- und Wannenzubehör

Wäscheaufbewahrung

WC-Zubehör

Truhen

Aufbewahrungslösungen (Boxen, Körbe, Kästen)

Teppiche und Läufer

Fußmatten

Spiegel

Lichtlösungen bei XXXLutz

Die Lampen- und Leuchten-Kategorien bei XXXL teilen sich in Innen- und Außenlösungen auf. Für Innenräume findet man diese und weitere Produkte:

Deckenleuchten

Wandleuchten

Kronleuchter

Steh- und Tischleuchten

Einbauleuchten

Spots

Für den Außenbereich umfasst das Sortiment die folgenden Lösungen:

Außenwandleuchten

Solarleuchten

Lampen mit integriertem Bewegungsmelder

Dazu kommen verschiedene Smart Home-Lichtsysteme.

Küchen bei XXXLutz

Im Küchenstudio des Möbelhauses findet man sowohl Mitnahme- als auch frei planbare Küchen, Einzelmodule und Elektrogeräte. Das Angebot im Überblick:

Küchenzeilen und -blöcke

Eckküchen

Mini-/Pantryküchen

Herde und Kochfelder

Backöfen

Kühl- und Gefrierschränke, Kombis sowie Side-by-Side-Kühlschränke

Dunstabzugshauben

Geschirrspüler

Küchenspülen

Armaturen

Rückwände

Abfallsysteme

Unterbauleuchten

Auch Küchenkleingeräte wie Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Toaster und Küchenmaschinen sind Teil des Sortiments von XXXL.