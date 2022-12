Chico will mit neuem Geschäft 500.000 Euro pro Jahr verdienen

Von: Daniele Giustolisi

Der Dortmunder Lotto-Millionär Kürsat Yildirim alias Chico hat ein neues Geschäfts-Modell. Es soll ihm pro Jahr rund eine halbe Million Euro bringen.

Dortmund – Chico kann offenbar nicht nur Geld „verprassen“, sondern auch sinnvoll investieren. Wie er nun gegenüber der Bild-Zeitung angab, wolle der Lotto-Millionär aus Dortmund in Mandeln investieren.

Dortmunder Lotto-Millionär Chico kauft Mandel-Plantage in der Türkei

So habe der 42-Jährige in der Türkei eine Mandel-Plantage gekauft, auf der 6000 Bäume wachsen, wie RUHR24 berichtet. Bei voller Ernte könnten ihm die Mandeln pro Jahr eine halbe Million Euro einbringen.

Experten hätten Chico zu der Investition geraten. Vor Ort sollen sich erfahrene Bauern um die Pflege und die Ernte der Mandeln kümmern.

Zusätzlich zu der Investition in die Plantage wolle Chico auch in Steine investieren – genauer gesagt in Immobilien (hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Lotto-Millionär Chico aus Dortmund will auch in Immobilien investieren

Fest eingeplant habe der Dortmunder Lotto-Millionär bereits den Kauf eines Mehrfamilienhauses in der Nordstadt und eines Penthouse am Phoenix See im Dortmunder Süden. Die aktuellen Investitionen Chicos könnten sich in ein paar Jahren also rentieren.

Und wie vertreibt sich Chico aktuell sonst so seine freie Zeit als Multimillionär? Zuletzt ließ er seine Fans bei Instagram an seinen Workouts im Fitnessstudio „McFit“ teilhaben. Bildunterschrift: „Ohne Sport gehts nicht.“

Dortmunds Lotto-Millionär Chico mag Baklava – vor allem an Weihnachten

Denn auch bei Chico geht die Weihnachtszeit auf die Hüften. So schrieb der Dortmunder neulich bei Instagram „Weihnachtszeit ist Baklava-Zeit“ – und garnierte den Spruch mit einem Foto, auf der Millionär genüsslich das süße Gebäck verspeist.