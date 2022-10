Yolanda seit drei Jahren vermisst: Sie wollte zu einem Möbelhaus — Zeuge meldet auffällige Beobachtung

Von: Jennifer Lanzinger

Yolanda Klug ist vermisst. Von der Studentin aus Leipzig fehlt noch immer jede Spur. © Polizei Leipzig

Seit mehr als drei Jahren gilt Yolanda Klug aus Leipzig bereits als vermisst, nun wendet sich die Polizei an die Bevölkerung. Gleich mehrere neue Hinweise werden veröffentlicht.

Leipzig - Seit über drei Jahren fehlt von Yolanda Klug aus Leipzig bereits jede Spur, noch immer gilt die damals 23-jährige als vermisst. Nun veröffentlichte die Polizei ein aktuelles Statement mit neuen Details. Gleich mehrere Menschen wollen die junge Frau am Tag ihres Verschwindens gesehen haben. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Hilfe. Kann das Schicksal von Yolanda Klug endlich aufgeklärt werden?

Vermisste Yolanda Klug: Polizei wendet sich an die Bevölkerung

Zuletzt gesehen wurde Yolanda Klug am 25. September 2019, gegen 14.15 Uhr hatte die junger Frau ihre Wohngemeinschaft in der Leipziger Körnerstraße verlassen. Eigentlich wollte Yolanda an diesem Tag zu einem Möbelhaus fahren, doch kam die damals 23-Jährige dort auch an? Wie die Polizei weiter erklärt, will sich ein Busfahrer tatsächlich erinnern, Yolanda auf dem Weg zum Möbelcenter IKEA nach Günthersdorf, westlich von Leipzig, gesehen zu haben.

Im Sommer hatten sich Ermittler dann an die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY gewendet. Wie die Polizei weiter erklärt, sollen sich im Zuge dessen gleich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet haben. Mehrere Hinweise sollen sich dadurch ergeben haben. Unter anderem soll sich die Studentin am Tag ihres Verschwindens gegen 15 Uhr in Leipzig an der Straßenbahnhaltestelle der Richard-Lehmann-Straße/Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTWK) mit einem Mann unterhalten haben. Im Zuge der Unterhaltung soll auch das Möbelhaus erwähnt worden sein. Wie der Zeuge weiter erklärt hat, soll Yolanda kurz darauf in eine Straßenbahn Richtung Connewitz eingestiegen sein.

Wer kann Hinweise im Fall Yolanda Klug machen? Zeugen wollen junge Frau gesehen haben

Der Mann, mit dem sich die Vermisste dabei unterhalten haben soll, wird als etwa 30 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß beschrieben. Er habe dunkle Haare, sei tätowiert und wird insgesamt mit einem deutschen Erscheinungsbild beschrieben.

Wie die Polizei in dem aktuellen Statement weiter erklärt, geht ein weiterer Hinweis der IKEA-Spur nach. Demnach habe ein Berufskraftfahrer am späten Nachmittag zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr eine junge Frau gesehen, die in Günthersdorf hinter dem Möbelhaus auf einem Weg am Saale-Elster-Kanal entlang gelaufen ist. „Sie soll dann über die Leitplanke gestiegen sein und dann die Kötschlitzer Allee (Kreisstraße 2172) über eine Brücke weiter in Richtung der Bundesstraße 181 gelaufen sein. Auf einem Parkplatz kurz nach der Brücke stand ein dunkler Pkw-Kombi mit getönten Scheiben und Esslinger-Kennzeichen (ES-). Es ist nicht auszuschließen, dass die Frau in das Fahrzeug eingestiegen ist“, so die Polizei weiter. Demnach sei nicht auszuschließen, dass es sich nach der Zeugen-Beschreibung um die vermisste Yolanda Klug gehandelt haben könnte.

Mit dem aktuellen Statement bittet die Polizei weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung. Unter anderem folgende Fragen sind für die Ermittlungen demnach wichtig:

Wer hat die Studentin an der Haltestelle der HTWK gesehen und kann weitere Angaben dazu machen? Weiterhin wird der unbekannte Mann gesucht, mit dem sich Yolanda unterhalten hatte.

Kann jemand Angaben zu der jungen Frau machen, die am späten Nachmittag am Elster-Saale-Kanal unterwegs gewesen ist und weiß, ob sie in ein Fahrzeug gestiegen ist.

Kann jemand Angaben zu dem dunklen PKW-Kombi mit dem Esslinger-Kennzeichen auf dem Parkplatz in der Nähe des Kanals machen.

Weiterhin suchen wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer der damals stattfindenden Herbstsession 2019 auf der Burg Giebichenstein und Personen, die die Studentin dort oder auf dem Weg dahin gesehen haben.

Alle Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu Yolanda Klug haben, sowie der unbekannte Mann an der Straßenbahnhaltestelle werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Leipzig Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Telefon: +49 (0) 341 966-46666, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Für entscheidende Hinweise, die zum Auffinden von Yolanda Klug führen, hat die Familie eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.

