Außergewöhnlicher Fang: Fischer ziehen riesigen Gift-Rochen aus dem Meer

Von: Martina Lippl

Teilen

200-Kilo-Rochen ist ein Stachelrochen der Gattung Bathytosia centroura. Für die Fischer ein außergewöhnlicher Fang. © Screenshot Facebook/ Connecticut Fish and Wildlife

Fischer haben einen „sanften Riesen“ aus dem Wasser gezogen. Der Rochen ist in den Gewässern vor Long Island selten. Dann lassen sie ihn wieder frei.

New York – Es ist ein gewaltiges Exemplar und vor der Küste Long Islands (USA) selten. Ein riesiger Stachelrochen (Bathytosia centroura) ist Fischern von Conneticut Fish and Wildlife bei einer Kontrolle der Bestände ins Netz gegangen.

Das Team berichtet auf Facebook über diesen außergewöhnlichen Fund. Auf Fotos ist der enorme Stachelrochen mit seinem giftigen Stachel zu sehen. Das Tier wog demnach fast 200 Kilogramm und war über 1,5 Meter breit und 1,83 Meter lang.

Fischer ziehen 200 Kilo schweren Stachelrochen aus dem Meer

„Beachten Sie, dass der Rochen auf dem Bild auf dem Rücken liegt, mit der hellen ‚Bauchseite‘ nach oben“, schreibt die Besatzung auf Facebook zum Post. Das Team habe, anstatt den Rochen umzudrehen, schnell einige Messungen vorgenommen und dann sofort wieder zurück ins Wasser gelassen, „um zu sehen, wie er lebendig und gesund davonschwamm.“ Dieses Schicksal war auch schon einer riesigen Krake vergönnt.

Es ist ein außergewöhnlicher Fang, denn diese „sanften Riesen“ sind im Long Island Sound vor der Küste der US-Bundesstaaten New York und Conneticut nach Angaben der Besatzung relativ selten. Riesen Stachelrochen seien normalerweise entlang der Atlantikküste von Neuengland bis Florida in zu finden.

Dieser riesiger Stachelrochen sei nicht „aggressiv und halte sich nicht in küstennahen Gewässern auf, in denen Menschen waten und schwimmen“, betonen die Meeresexperten. Auch wenn diese Art, wie alle Rochen, einen giftigen Stachel im Schwanz besitze.

„Wunderbare Kreatur“ – Kommentare auf Facebook voller Lob

Dass ausgerechnet ein riesiger Stachelrochen im Meer vor der Küste des Bundesstaats New York entdeckt wurde, scheint die meisten kaum zu erschrecken. Im Gegenteil. In den Kommentaren loben die Nutzerinnen und Nutzer die Aktion von Connecticut Fish and Wildlife.

„Vielen Dank, dass Sie diese wunderbare Kreatur freigelassen haben. Ihr seid definitiv einige der Guten“, ist dort zu lesen. Oder auch: „Danke fürs Freilassen. Es sind so wunderschöne Wesen.“ Einige sind einfach nur von der Größe beeindruckt. Kommentieren den Post mit „faszinierend“, „Woow“ oder „Heilige Mutti!!!!“.

Long Island Sound liegt vor der Küste der US-Bundesstaaten New York und Conneticut. © Screenshot Google Maps

Ungewöhnlich: Raubfisch taucht immer häufiger in Long Island Sounds auf

Neben dem riesigen Stachelrochen berichtet die Besatzung allerdings noch von einem zweiten „bemerkenswerten Fang“. In diesem Fall war es ein Cobia (Rachycentron canadum). Dieser Raubfisch kann laut den Wildtier-Experten eine Größe von über 1,80 Metern und ein Gewicht von mehr als 300 Kilogramm erreichen.

Cobia – auch Offiziersfische genannt, breitet sich weiter aus. Der Raubfisch ist inzwischen ein häufiger Besucher in Long Island Sound (Conneticut). © Screenshot Facebook/Connecticut Fish and Wildlife

Wärmere Meere durch Klimawandel könnten für Wanderungen verantwortlich sein

Laut dem Fachportal fischlexikon.eu ist der Cobia – ein beliebter Angler- und Speisefisch – auch unter dem Namen Offiziersbarsch, Lemonfish oder Black Kingfish bekannt.

Der Raubfisch kommt an vielen Stellen im Atlantik vor, so Connecticut Fish and Wildlife. In der Vergangenheit wäre der Cobia südlich der Chesapeake Bay (Delaware/Maryland) am häufigsten beobachtet worden.

„Mit der Erwärmung der Gewässer in Neuengland durch den Klimawandel ist diese Art jedoch ein immer häufigerer Besucher des Long Island Sound geworden“, erklärt die Organisation in ihrem Beitrag. Der Fang war Teil des sogenannten Long Island Sound Trawl Survey, bei dem regelmäßig der Fischbestand in den Sounds untersucht und dokumentiert wird.

In Australien dagegen leben Sandwürmer meist im Verborgenem unter dem Sandstrand. Ein Video über ihre Existenz erschüttert viele. (ml)