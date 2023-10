Gen-Z-Influencerin weint nach 8-Stunden-Tag – Jetzt rechtfertigt sie sich für Jammer-Video

Von: Kilian Bäuml, Nadja Zinsmeister

Eine junge TikTokerin beklagt in einem Video unter Tränen ihre harten Acht-Stunden-Arbeitstage. „Ich habe nicht erwartet, dass es einen Medienrummel auslösen würde.“

Update vom 27. Oktober, 17.04 Uhr: Inzwischen hat sich die Influencerin Brielle zu ihrem Jammer-Video geäußert. Ihr Aussagen seien falsch aufgefasst worden. Der Zeitung Rolling Stone sagte sie: „Ich verstehe gar nicht, wie das Ganze zu einer politischen Auseinandersetzung werden konnte, wo ich doch nur versucht habe, ein Gespräch zu eröffnen und Leuten gegenüber respektvoll zu sein, die noch länger arbeiten als ich.“ Von mehreren Medien sei der falsche Eindruck erweckt worden, dass sie und andere Hochschulabsolventen faul seien. Daraufhin erreichte die junge Frau von vielen Seiten Kritik und Hass.

„Ich habe nicht erwartet, dass es einen Medienrummel auslösen würde“, sagte die Influencerin. „Ich habe nur versucht, meinen Followern, die auch einen Job mit langen Arbeitszeiten haben, etwas zu vermitteln. Aber Hater haben meine persönlichen sozialen Medien gefunden und überschwemmen sie mit schrecklichen Kommentaren.“

Laut Brielle ist das jedoch nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Sie habe ihr Studium schneller abgeschlossen als ihre Mitstudierenden und sich nach dem Abschluss gleich um einen Job bemüht. Weder Sie noch die Gen Z im Allgemeinen sei faul. „[Die Gen Z] arbeitet genauso hart wie die Menschen vor uns, bei niedrigeren Gehältern und höheren Lebenshaltungskosten“, erklärt sie. Weiter konnten es sich Familien früher leisten, dass nur ein Elternteil arbeiten geht, das sei heute undenkbar. Die junge Frau vermutet, dass viele Leute eigentlich nicht wütend auf sie persönlich, sondern unzufrieden mit der Zeit, weil ihr eigener Arbeitsweg so viel Zeit in Anspruch nimmt.

Eine junge TikTokerin bricht im Internet wegen ihrer langen Arbeitstage in Tränen aus. © Screenshot TikTok @Brielleybelly123

Gen-Z-Influencerin weint nach vollem Arbeitstag: „8-Stunden-Tage sind einfach verrückt“

Erstmeldung vom 27. Okrober, 09.47 Uhr: München – Eine junge Influencerin hat auf TikTok ein Video geteilt, in dem sie sich erschöpft und unter Tränen nach ihrem Arbeitstag am Abend zuhause zeigt. Mit ihrer ehrlichen Art scheint die junge Frau bei vielen einen Nerv getroffen zu haben – mehr als zwei Millionen Menschen haben das Video mittlerweile gesehen, tausende haben zustimmend kommentiert. Andere fragen sich wiederum: Ist die junge Generation verweichlicht? Eine TikTokerin aus Mallorca bekam währenddessen viel Kritik für ein Video, das sie kürzlich gepostet hat.

Gen-Z-Influencerin klagt unter Tränen über langen Arbeitstag – „Ich habe keine Energie mehr“

„Generation Z“ wird die Generation der Menschen genannt, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden. Dazu gehört auch die junge Influencerin Brielle, die mit ihrem Video zuletzt viral ging. „Ich weiß, dass ich vermutlich total dramatisch und nervig bin. Aber das ist das erste Mal, dass ich nach dem College einen ‚9-5-Job‘ habe“, sagt sie mit geröteten Augen und bezieht sich damit auf einen normalen Arbeitstag, der um 9 Uhr anfängt und acht Stunden dauert.

Morgens müsse sie das Haus bereits gegen halb acht verlassen, um von ihrem Vorort pünktlich in ihre Arbeit in der Stadt zu kommen. Am Abend komme sie nicht vor 18 Uhr heim. Nach einem solchen Tag habe sie „keine Zeit, irgendwas zu tun. Ich will duschen, etwas essen und ins Bett“, klagt Brielle. „Ich habe keine Energie mehr fürs Kochen, für Workouts, nichts.“ Anschließend bricht die Influencerin vor der Kamera in Tränen aus. Ihre Frustration habe nichts mit der Arbeit an sich zu tun. „Aber 8-Stunden-Werktage allgemein sind total verrückt!“ Sie wisse, dass sie schlussendlich noch Glück habe und andere Menschen länger arbeiten müssen. Ihr falle es trotzdem in der aktuellen Situation schwer, noch ein Privatleben neben der Arbeit zu führen.

„8-Stunden-Tage sind einfach verrückt“: Gen-Z-Influencerin erhält größtenteils Verständnis

Von den insgesamt über zwei Millionen Aufrufen haben mehr als 200.000 Menschen unter dem Video einen Like hinterlassen. Auch in den Kommentaren reagieren viele verständnisvoll. „Es ist so eintönig und deprimierend, ich fühle mit dir“, schreibt eine junge Frau. Eine andere kommentiert: „Ich hatte eine Krise, als ich meinen ersten 9-5-Job bekam. Ich konnte buchstäblich nicht glauben, dass dies das Leben war.“

Überraschend dürfte vor allem sein, dass auch Menschen aus älteren Generationen das Leid der jungen Frau nachempfinden können. „Ich bin jetzt 59 Jahre und was du fühlst hab‘ ich auch nach der Schule in meinen Job gefühlt. Es ist so schlimm. Jetzt arbeite ich nur 6h“, schreibt eine ältere Frau in den Kommentaren. Viele schreiben von ihren eigenen Erfahrungen und Arbeitszeiten. „Es wird nicht besser“, prophezeien andere düster.

Vereinzelt lassen sich in den Kommentaren auch kritische Stimmen finden. „Willkommen im Leben“ oder „Willkommen im Erwachsenensein“ kommentieren einige scheinbar ältere TikTok-Nutzer die Klagen der jungen Frau. Eine Lehrerin kommentierte: „Ich versuche, nicht zu lachen, denn ich bin in meinem 29. Arbeitsjahr“. (nz)