El Gordo 2023 spielen: Loskauf, Ziehung, Livestream und Gewinne – alle Infos

Von: Simon Stock

„El Gordo“ 2023: Bei der spanischen Losnummern-Lotterie geht es um eine Gewinnsumme von fast 2,6 Milliarden Euro. Loskauf, Livestream und weitere Infos zur Ziehung.

Hamm - „El Gordo“ elektrisiert die Massen, auch bei uns in Deutschland. Kurz vor Weihnachten regnet es bei der berühmten spanischen Weihnachtslotterie Geld, und zwar eine unfassbare Menge davon. Knapp 2,6 Milliarden Euro werden am 22. Dezember 2023 unters Volk gebracht, berichtet wa.de. Kein Wunder, dass der Hauptgewinn der größten Lotterie der Welt „El Gordo“ heißt - zu Deutsch: „der Dicke“.

El Gordo 2023: Ziehung, Livestream und Gewinne der großen Losnummern-Lotterie

Viele Dinge machen die spanische Weihnachtslotterie „Sorteo de Navidad“, die bei uns unter dem Namen des Hauptgewinns „El Gordo“ bekannt ist, so besonders. Da ist zum einen das riesige Tamtam: Die Ziehung der Gewinner-Losnummern wird über Stunden im spanischen TV übertragen - mit großem Pomp und Kindergesang. Dazu kommt die im Vergleich etwa zum deutschen Lotto oder dem Eurojackpot hohe Gewinnchance von mindestens 1:100.000. Und vor allem liegt der Reiz der Lotterie natürlich in der unglaublich hohen Gesamtgewinnsumme.

El Gordo 2023: Wann ist die Ziehung? Gibt es einen Livestream?

Die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie findet immer zwei Tage vor Heiligabend in der Hauptstadt Madrid statt. Am Freitag, 22.12.2023, beginnt sie um 9 Uhr und wird live im spanischen Fernsehen übertragen. Anders, als Deutsche es vom Lotto-Klassiker „6 aus 49“ kennen, ist die Ziehung rund um „El Gordo“ keine schnelle Streaming-Nummer, sondern ist für viele Spanier Muss-Fernsehen. Der Clou: Während des TV-Marathons kann es jederzeit zur Ziehung des Hauptpreises „El Gordo“ kommen. Dessen Höhe: vier Millionen Euro. In Deutschland wird die Ziehung von „El Gordo“ nicht im TV übertragen, ist aber per Stream des spanischen Senders rtve zu verfolgen.

El Gordo 2023: Wie funktioniert die Lotterie?

Der Tipp erfolgt über fünfstellige Losnummern von 00000 bis 99999. Ein ganzes Los kostet in Spanien 200 Euro. Das ist vielen Spielern zu viel Geld. Daher haben sich sogenannte Zehntellose („Décimos“) eingebürgert. Es gibt aber auch Hundertstel-Lose (1/100) bis halbe Lose (1/2). Klar ist: Je geringer der Einsatz, desto geringer der Gewinn. Da es pro Los-Serie eine fünfstellige Zahl an Preisen gibt, erzielt etwa ein Sechstel aller gespielten Lose einen Gewinn. Natürlich sind nicht alle so dick wie „El Gordo“.

El Gordo 2023: Wie viel Geld gibt es in den Gewinnklassen?

Für „El Gordo“ wird bei der Ziehung eine fünfstellige Gewinnzahl ermittelt. Der satte Jackpot der spanischen Weihnachtslotterie liegt bei 4 Millionen Euro und kann mehrfach ausgeschüttet werden. Denn jedes Los wird bei dieser Lotto-Variante in einer Auflage von 172 Stück ausgegeben. Heißt: Es gibt ebenso viele Hauptgewinne. In der Gewinnklasse 1 liegen also insgesamt 688 Millionen Euro zur Ausschüttung bereit.

Die Loszahlen der ersten drei Preise werden je einmal, die des vierten Preises zweimal und die des fünften Preises achtmal gezogen. Zusätzlich werden Tausende Preise im Wert von 200 bis 20.000 Euro vergeben. Es gibt insgesamt 17 Gewinnklassen, die fünf ersten sind jedoch mit Abstand die am höchsten dotierten:

Gewinnklasse 1 („El Gordo“): 4 Millionen Euro

Gewinnklasse 2: 1,25 Millionen Euro

Gewinnklasse 3: 500.0000 Euro

Gewinnklasse 4: 200.000 Euro

Gewinnklasse 5: 60.000 Euro

El Gordo 2023: Kann man in Deutschland Lose kaufen?

„El Gordo“ ist eine spanische Lotterie. Nur dort können Papier-Lose in Lottogeschäften und anderen Orten gekauft werden. Grundsätzlich gilt jedoch: Die spanische Lotterie darf legal aus jedem europäischen Land aus gespielt werden. Über internationale Glücksspiel-Anbieter lassen sich online Lose kaufen. Der Verkauf von Losen ist bis zum 22. Dezember 2022 um 8 Uhr morgens gestattet, also bis eine Stunde vor dem Start der Live-Ziehung. Wichtig: Kaufen Sie Lose ausschließlich von bekannten, seriösen Anbietern.

