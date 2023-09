Drogerieriese dm aus Baden-Württemberg erhöht rückwirkend Gehälter und leistet Sonderzahlungen

Von: Julian Baumann

Teilen

Drogerieriese dm aus Karlsruhe erhöht rückwirkend die Gehälter der Mitarbeiter um 6 Prozent und will außerdem Sonderleistungen auszahlen.

Karlsruhe - Die Wirtschaft in Baden-Württemberg hat aufgrund von Inflation und Energiekrise mit deutlichen Problemen zu kämpfen, die bereits mehrere Unternehmen in eine gefährliche Schieflage gebracht haben. Allein im ersten Halbjahr 2023 meldeten mehr als 900 Firmen im Bundesland Insolvenz an. Beim Karlsruher Drogerieriesen dm läuft das Geschäft entgegen dem aktuellen Wirtschaftstrend allerdings sehr gut, weswegen nun auch die Mitarbeiter davon profitieren sollen.

Konkret erhöht der Karlsruher Konzern die Gehälter bei dm rückwirkend zum April 2023 um sechs Prozent und zahlt zudem allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwei Sonderzahlungen. Nach Angaben vom Donnerstag (21. September) sind das zum einen ein steuer- und abgabenfreier Inflationsausgleich von einmalig 650 Euro für jeden Vollbeschäftigten und 450 Euro für Ausbildende. Als zusätzliche Jahresabschlusszahlung erhielten alle Vollzeit-Mitarbeitenden 850 und Menschen in der Ausbildung 600 Euro.

dm erhöht Gehälter der Mitarbeiter rückwirkend und geht über Empfehlung von Handelsverband hinaus

Das Geschäftsjahr endet bei dm bereits im September und fällt aller Voraussicht sehr positiv aus. Das verdanke das Unternehmen, das gerade 50-jähriges Bestehen feiert, dem großen Zuspruch der Kundinnen und Kunden, sagte der Vorsitzende der dm-Geschäftsführung, Christoph Werner, laut einer Pressemitteilung. „Unsere rund 50.000 Kolleginnen und Kollegen in Deutschland haben jeden Tag erneut den Unterschied gemacht und dieses Ergebnis ermöglicht.“

Name dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Gründung 1973 Hauptsitz Karlsruhe, Baden-Württemberg Branche Drogeriehandel, Einzelhandel Mitarbeiter 71.620 weltweit (Geschäftsjahr 2021/2022) Umsatz 13,6 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2021/2022)

Angesichts der schleppenden Tarifverhandlungen im Einzelhandel hatte der tarifpolitische Ausschuss des Handelsverbands Deutschland (HDE) am Montag Unternehmen außertarifliche Erhöhungen empfohlen. Für tarifgebundene Unternehmen bestehe die Möglichkeit, frühestens ab dem 1. Oktober „freiwillige anrechenbare Vorweganhebungen in Höhe von 5,3 Prozent auszuzahlen“. Dieser Empfehlung sind bereits die Lebensmitteldiscounter Aldi und Rewe gefolgt, da dm nicht im Arbeitgeberverband organisiert ist, kann der Konzern jedoch nach oben abweichen.

Drogerieriese dm erhöht die Gehälter seiner Mitarbeiter rückwirkend zum April um 6 Prozent und zahlt Bonusleistungen. © Sebastian Gollnow/dpa

dm will Gehälter anpassen, wenn es höheren Tarifabschluss im Einzelhandel gibt

Sollte es einen höheren Tarifabschluss geben, werde dm die Aufstockung entsprechend anpassen, erläuterte ein Sprecher. In jedem Arbeitsvertrag bei dm sei die Bezugnahme auf die Tarifverträge garantiert. Der geltende Tarif im Einzelhandel und auch jede Tariferhöhung sind den Angestellten somit vertraglich zugesichert. dm ist seit langem die beliebteste Drogeriekette Deutschlandsund auch ein begehrter Arbeitgeber. (mit Material der dpa)