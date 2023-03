Seoul: Zebra entkommt aus Zoo und streift stundenlang durch Millionenstadt

Das Zebra Sero war am Donnerstag aus dem Zoo entkommen - und im Anschluss in der Millionenstadt Seoul unterwegs (Symbolbild). © IMAGO/Slavek Ruta / ZUMA Wire

Ein Zebra ist aus einem Zoo im südkoreanischen Seoul ausgebüxt. Dann galoppiert es anscheinend gutgelaunt durch die Millionenstadt, drängelt sich durch den Verkehr und schnüffelt in Mülltonnen.

Seoul – Südkoreas Hauptstadt Seoul hat rund zehn Millionen Einwohner. Jährlich besuchen tausende Touristen die berühmte Metropole. Ein besonderes exotisches Exemplar streifte am Donnerstag durch die Straßen Seouls: Ein Zebra namens Sero war drei Stunden dort unterwegs. Der Zweijährige war aus dem Zoo der Stadt ausgebrochen und erkundete in Eigenregie die schönsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt. Aus „Zebra-Sicht“ handelte es sich dabei nicht um den berühmten Gyeongbokgung-Palast, sondern um Mülltonnen.

Zebra Sero büxt aus Zoo aus und galoppiert durch Seoul

Wie Sero buchstäblich auf der Überholspur bei seiner Entdeckungstour unterwegs war, ist auf einem Video des Seoul-Korrespondenten der Nachrichtenagentur Reuters, Hyunsu Yim zu sehen. Im dichten Verkehr der südkoreanischen Hauptstadt trabt das Zebra anscheinend unbekümmert durch die stehenden Autos und überholt dann souverän rechts. Dabei ist das zwei Jahre alte Zebra Sero eigentlich im Zoo „Children‘s Grand Park“ zu Hause. Der Clip auf Twitter wurde am Donnerstag gepostet und hatte in kurzer Zeit hunderttausende Aufrufe.

In einem weiteren Video ist zu sehen, wie Sero durch Gässchen der Metropole trabt und seine Nase in zahlreiche Mülltonnen steckt, die es am Wegesrand findet.

Zebra Sero zurück in den Zoo

Nach etwa drei Stunden konnte das Zebra eingefangen werden. Es wurde zunächst mit einem Betäubungspfeil beschossen. Als es kurz darauf bewusstlos umfiel, konnten die Zuständigen es in einem Netz einfangen und im Anschluss mithilfe einer Plane auf die Ladefläche eines kleinen Lasters transportieren. Damit war der Ausflug beendet und das Zebra gelangte wohlbehalten zurück in sein Zuhause im Zoo. Unbekannt blieb indes, wie viele Zebrastreifen Sero auf seiner Erkundungstour durch Seoul überquerte. Ebenso war zunächst unklar, wie das Zebra überhaupt aus dem Zoo ausbrechen konnte.

Immerhin erging es Sero auf seinem Ausflug durch Seoul besser als seinem Artsgenossen „Pumba“. Das Zebra war in Rostock aus einem Zirkus ausgebüxt und im Anschluss von einem Feuerwehrmann erschossen worden.