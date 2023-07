Zecken verbreiten neuartiges Virus aus China – erste Nachweise in Deutschland

Von: Moritz Bletzinger

Ein neuartiges Virus aus China geht um die Welt. ALSV verbreitet sich in Europa und hat Deutschland erreicht. Zecken übertragen die Krankheit.

Hannover – Finnland, Frankreich, Russland, die Schweiz und jetzt auch Deutschland: Das Alongshan-Virus (ALSV) erobert Europa im Sommer. Das Centrum für Reisemedizin (CRM) aus Düsseldorf teilte mit, der vor sechs Jahren in China entdeckte Erreger, sei auf dem Vormarsch. Forschende der Tierärztlichen Hochschule Hannover hatten die Übertragung von ALSV über Zecken auf Wildtiere in Niedersachsen nachgewiesen.

Lyme-Borreliose und FSME sind bekannt: Jetzt wurde auch das neueartige ALS-Virus in Zecken in Deutschland nachgewiesen. © blickwinkel/Imago

Zecken übertragen neuen Virus in Deutschland: Ist ALSV gefährlich?

Wie gefährlich ist ALSV? Die Tierärztliche Hochschule Hannover gibt an, es seien weitere Untersuchungen notwendig, um das Risiko für Mensch und Tier einschätzen zu können. Schwere Erkrankrungen, die über grippeähnliche Symptome hinausgehen, sind bei einer ALSV-Infektion laut CMR aber nicht bekannt. Die Inkubationszeit wird auf drei bis sieben Tage geschätzt.

ALSV-Symptome: So kann sich das Alongshan-Virus beim Mensch äußern

Kopfschmerzen

Fieber

Erschöpfung

Depression

Übelkeit

Muskelschmerzen (Myalgie)

Gelenkschmerzen (Arthralgie)

Quelle: doccheck.com

Die Liste der über Zeckenstiche verbreiteten Krankheiten wächst an. Die bislang am häufigsten von Zecken übertragene Krankheit ist Lyme-Borreliose, bei einer Infektion hilft im Frühstadium Antibiotikum. Im Süden und Südwesten ist es Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), gegen die es eine Impfung gibt. Die Blutsauger fühlen sich bei milden Wintern und immer wärmeren Sommern in Deutschland pudelwohl. Fünf Pflanzen helfen, Zecken vom eigenen Garten fernzuhalten.

ALSV überholt FSME in der Schweiz – Borreliose bleibt häufigste Zecken-Krankheit in Deutschland

Laut RKI tragen in Deutschland in FSME-Risikogebieten bis zu fünf Prozent der Zecken den Erreger in sich, ein Erkrankungsrisiko könne man davon aber nicht ableiten. 0,3 bis 1,4 Prozent der Zeckenbisse in Deutschland und Schweiz zogen Borreliose-Symptome bei Betroffenen nach sich.

Bei einer systematischen Untersuchung von in der Schweiz gesammelten Zecken fand sich 2021 und 2022 ALSV sogar häufiger als das FSME-Virus. Eine Studie aus Finnland stellte 2019 auch ALS-Viren in Zecken fest, allerdings keine entsprechenden Erkrankungen bei Menschen. (moe/dpa)