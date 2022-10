Wechsel von Sommer- auf Winterzeit im Oktober 2022: Wann kommt die Zeitumstellung?

Die Winterzeit beginnt dieses Jahr am 30. Oktober. © IMAGO/Michael Bihlmayer / Bihlmayerfotografie

Die Umstellung auf Winterzeit steht kurz bevor: Am 30. Oktober werden die Uhren umgestellt. Doch in welche Richtung? Eine einfache Merkregel hilft.

München - Die Zeitumstellung sorgt jedes Jahr kurz für Verwirrung. Wird die Uhr vor oder zurückgestellt? Dafür gibt es eine einfache Merkregel. Die sollte eigentlich schon längst überflüssig sein, denn die EU wollte die Sommerzeit bereits bis 2021 abschaffen.

Sommerzeit sollte es eigentlich schon längst nicht mehr geben

Die Zeitumstellung wurde ursprünglich eingeführt, um Energie zu sparen. Ob dies tatsächlich in relevantem Ausmaß der Fall ist, ist umstritten. „Im Hinblick auf den Energieverbrauch bietet die Sommerzeit keine Vorteile“, hieß es bereits im Jahr 2005 vonseiten der deutschen Bundesregierung.

Die meisten Menschen in der Europäischen Union könnten gut auf die Zeitumstellung verzichten. Eine EU-weite Umfrage mit 4,6 Millionen Teilnehmenden hatte im Jahr 2018 ergeben, dass 84 Prozent der Befragten dafür sind, die Zeitumstellung abzuschaffen. Die Mehrheit zog die Sommerzeit der Winterzeit vor. Einen entsprechenden Vorschlag brachte die EU-Kommission kurz darauf im September 2018 ein. Doch was ist mit dem Vorschlag geschehen?

Merkregel Zeitumstellung: Uhren vor- oder zurückstellen? Am letzten Sonntag im März stellen Länder in der EU auf Sommerzeit um und am letzten Sonntag des Oktobers auf Normalzeit - auch Winterzeit genannt. Bei der Sommerzeit „verlieren“ Menschen eine Stunde, da die Uhren vorgestellt werden. Die Merkregel ist dabei recht simpel: „Im Sommer stellen Menschen die Gartenmöbel vor das Haus, im Winter kommen sie wieder zurück in den Keller.“ Im Sommer werden die Uhren also vorgestellt, im Winter zurück. In diesem Jahr erfolgt die Umstellung am 30. Oktober. Um 3 Uhr morgens werden die Uhren dann also auf 2 Uhr zurückgestellt.

Ende März 2019 stimmte das EU-Parlament mit einer großen Mehrheit für die Abschaffung der Zeitumstellung ab dem Jahr 2021. Die Zeitumstellung sollte es also schon längst nicht mehr geben. Die EU wollte, dass jeder Mitgliedsstaat selbst entscheiden kann, ob künftig die Sommer- oder die Winterzeit gelten soll. Um einen „Zeit-Flickenteppich“ in Europa zu vermeiden, sollten die Länder sich auch untereinander abstimmen, hieß es damals. Doch das ist offenbar schwierig und seitdem ist nicht viel passiert. Womöglich könnte die Zeitumstellung aber bald wieder auf die Agenda kommen. Zu Beginn des Jahres 2023 übernimmt Schweden für sechs Monate die Präsidentschaft im EU-Rat und legt damit die Themen fest, die im Rat besprochen werden sollen.

Gefahren durch Zeitumstellung? Das gilt es zu beachten

Wer die Zeitumstellung verpasst, hat oftmals ganz konkrete Probleme - ein verpasstes Flugzeug oder eine Verspätung beim Arbeitsmeeting etwa. Die Zeitumstellung kann aber auch weniger offensichtliche Auswirkungen haben. So kann die Umstellung etwa zu mehr Wildunfällen führen. Der Landesjagdverband Hessen etwa warnte, dass die Dämmerungszeit, in der sich die heimischen Wildtiere auf Nahrungssuche begeben, mit der Winterzeit wieder in die Hauptverkehrszeit falle. Wer ein Tier sieht, sollte dem Verband zufolge abblenden, hupen und bremsen.

Womöglich beeinflusst die Zeitumstellung auch den Biorhythmus und die Psyche. Die Studienlage ist hier allerdings nicht umfangreich, da beispielsweise Kontrollgruppenstudien schwer umzusetzen sind. Untersuchungen beschäftigen sich daher meist mit vorübergehenden Auswirkungen oder Befragungen. Einer Umfrage der Krankenkasse DAK-Gesundheit aus dem Jahr 2021 zufolge gaben etwa ein Drittel der Befragten (30 Prozent) an, nach einer Zeitumstellung schon einmal körperliche oder psychische Probleme gehabt zu haben. Von den Betroffenen berichteten 80 Prozent, sich „schlapp und müde“ gefühlt zu haben, 67 Prozent nannten Einschlafprobleme und Schlafstörungen als Folge.

Schlafmangel macht Menschen einer neuen Studie zufolge offenbar auch weniger großzügig und hilfsbereit. Wissenschaftler der US-Universität Berkeley hatten dazu im Fachmagazin PLOS Biology im August eine Studie publiziert. Sie befragten unter anderem Testpersonen nach genügend und ungenügend viel Schlaf zu bestimmten Situationen, in denen es um Hilfsbereitschaft geht. Zudem analysierten sie das Spendenverhalten in den USA nach einer Zeitumstellung. Tatsächlich spendeten Menschen in der Woche nach der Zeitumstellung im Schnitt zehn Prozent weniger. „Ein Rückgang, der nicht in Staaten zu beobachten ist, die ihre Uhren nicht umstellen“, so die Forschenden (dpa/bme).