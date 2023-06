Anwohner fühlt sich von besonders hässlichem Auto gestört – „Bitte parken Sie nicht mehr hier“

Von: Armin T. Linder

Ein skurriler Zettel schlägt Wellen: Demnach fühlte sich ein Anwohner von einem besonders hässlichen Auto gestört – und wollte dieses nicht mehr sehen.

München – Ist dieser Zettel wirklich echt? Oder nicht vielmehr zu kurios, um wahr zu sein? Bei Reddit werden von einigen Nutzern gewisse Zweifel angemeldet. Andererseits: Wie kreativ muss man sein, um so etwas zu erfinden? Und die Resonanz ist enorm: Fast 2.000 Reaktionen per Up-/Downvotes gab es in den ersten drei Tagen, dazu mehr als 100 Kommentare. Wenn alles authentisch ist, fühlte sich jedenfalls ein Anwohner von einem Auto mächtig gestört.

„Ertrage den Anblick eines so hässlichen Fahrzeugs nicht“

Das veröffentlichte Foto zeigt einen dieser typischen Scheibenwischer-Zettel, wie sie in Deutschland auch aufgrund der klischeegemäßen Mentalität seiner Bürger keine Seltenheit sind. „Sehr geehrter Fahrzeughalter/in“, ist dort zu lesen. „Bitte parken Sie nicht mehr in der Englertstraße, da ich den Anblick eines so hässlichen Fahrzeugs nicht ertrage (Ich bekomme Augenkrebs). Danke.“

Echt oder Fake? Lustig ist der Zettel allemal. © Reddit

Um welches besonders hässliche Fahrzeug es sich da handelt, ist nicht eindeutig zu erkennen. Prompt lassen sich die Nutzer darüber aus, welches Modell den Zettel verdient hätte oder raten anhand der wenigen optischen Infos auf dem Foto. Der Fiat Multipla gilt als hässlichstes Exemplar der Autogeschichte und wird im Kontext des Zettels daher öfter genannt.

Der Fiat Multipla gilt vielen als legendär hässlich. © Fiat/p.a.

„Bis vor Kurzem wäre ich 100% bei dir gewesen. Und dann? Dann hab ich einen Opel e-rocks gesehen“, reagiert einer. „Kann auch ein Daihatsu sein“ unkt ein weiterer. Doch die überwiegenden Diskussionen drehen sich um den Fiat Multipla. „Schön, wie sich auch nach über 20 Jahren immer noch alle einig sind, dass der Multipla das hässlichste Auto ist.“

Zettel soll an einem Daihatsu Charade / Toyota Yaris geklemmt haben

Aber natürlich fordert die Reddit-Community auch Aufklärung zum Zettel-Foto. „Foto des Autos oder Modellangabe wäre nützlich“, heißt es. Der Threaderöffner gibt Auskunft: Um einen Daihatsu Yaris handele es sich. Gemeint sein wird da wohl ein Toyota Yaris oder dessen Nachfolgemodell Daihatsu Charade vom Beginn der 10er Jahre. Ansonsten hält er sich mit weiteren Details zurück, schreibt immerhin: „Ich weiß ja auch nicht weiter. Ist noch nicht mal mein Auto. Danke unbekanntes Subjekt für die Feigheit und die Papierverschwendung.“

Klemmte der Zettel an so einem Auto? Ein Daihatsu Charade. © M 93, CC BY-SA 3.0 DE via Wikimedia Commons

Insofern bleiben Restzweifel, ob es sich nicht doch um einen Fake oder zumindest einen Scherz unter Freunden handelt. Aber die Geschichte vom Anwohner, der sich von einem hässlichen Auto gestört fühlt, ist selbst unbestätigt sehr schön. Auch in welcher Stadt das Auto stehen soll, bleibt offen. Häufig gibt es in deutschen Städten eine Englertstraße nicht. Aber eben mehr als nur einmal – unter anderem in Aschaffenburg (Bayern).

Zu sagen haben viele etwas zu dem Foto. „Wenn man sonst keine Probleme hat, macht man sich halt selber welche. Durchaus nachvollziehbar!“, mosert etwa ein Nutzer über den Zettel. „So böse“, „Legitime Bitte“, „Muss er mit seiner Schrift sagen“, „Evtl. genervt, weil dieser Wagen ständig neben seinem Porsche steht“ und „Ein klarer Fall von Carshaming“, kommentieren andere. So hatten zumindest einige ihren eindeutigen Spaß an der Sache. Das gilt auch für diesen Evergreen unter den Supermarkt-Bons.(lin)