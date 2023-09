„Achten Sie auf die Möwen“: Hunderte Zettel in Venedig ausgehängt – Aufforderung richtet sich an Italien-Urlauber

Von: Vivian Werg

Immer wieder berichten Medien von Möwenangriffen. Die Vögel gelten in Venedig als besonders aggressiv – nun sollen Warnhinweise Abhilfe schaffen.

Venedig – Die Stadt auf dem Wasser gehört zu den beliebtesten und schönsten Städten Norditaliens. Jährlich strömen Millionen Touristen in die romantische Stadt mit ihren 418 Brücken, 160 Kanälen und 118 Inseln. Venedig droht jedoch erneut die Einstufung als gefährdetes Welterbe. Um den Ansturm zu bewältigen, müssen Touristen ab 2024 Eintritt zahlen. Doch die italienische Lagunenstadt wird seit längerem auch von einer Möwen-Plage heimgesucht.

Möwen-Problem in Venedig: Zettel mit Warnhinweisen sollen helfen

Einst waren es die Tauben, doch seit einigen Jahren sorgt ein anderes Federvieh für Unmut und Kopfschmerzen bei den Venezianern. Immer wieder berichten italienische Medien von aggressiven Möwen, die Touristen angreifen und Essen aus den Händen reißen. Als „intelligent und skrupellos“ beschrieb die italienische Tageszeitung La Repubblica bereits die gefräßigen Vögel. Ein Ärgernis, besonders für die Hotels der Stadt – denn sie sind schlecht für das Geschäft. Hotelgäste wurden teilweise sogar schon mit Wasserpistolen ausgerüstet, berichtet die Tageszeitung Il Giornale – bislang mit wenig Erfolg.

Nun versucht es die Stadt mit einer weiteren Maßnahme. Hunderte von Zettel und Plakate mit der Warnung „Attenzione ai gabbiani“ (Vorsicht vor den Möwen) wurden an Abfallbehälter in Venedig angebracht, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die Aufforderung richtet sich vor allem an ausländische Urlauber, die eindringlich gebeten werden, keinen Abfall zu hinterlassen, sich auch nicht mit Essen auf dem Boden zu setzen.

Denn trotz vieler Kampagnen ist es in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, dass Möwen mit Essensresten gefüttert werden. In der Lagunenstadt gelten einige Regeln, die bei Missachtung teuer werden könnte. Es gibt aber auch skurrile Gesetze in anderen Städten in Italien, die Sie kennen sollten.

Warnhinweise in Venedig an Touristen-Hotspots, aber auch am Friedhof

Die Zettel auf den Behältern ist der italienischen Nachrichtenagentur zufolge eine Initiative der Gemeinde und von Veritas, dem kommunalen Abfallentsorgungsunternehmen. „Wir wollen Touristen und Anwohnern klarmachen, dass man aufpassen muss, um zu verhindern, dass Möwen jemanden verletzen“, erklärt Veritas.

Die Plakate wurden an den Abfalleimern in den belebtesten Gegenden Venedigs angebracht, wo auch die Möwenpräsenz am höchsten ist: am Bahnhof, am Piazzale Roma und im Marciana-Viertel. Aber auch auf dem Friedhof, wo sie oft nisten und daher aggressiver gegenüber Menschen sind, die sich ihren Jungen nähern.

Problem in Venedig mit dem „Stadttier“: Möwen werden immer vertrauter mit Menschen

„Die Möwe ist erst seit einigen Jahrzehnten ein Stadttier, weil sie dort ein gutes Nahrungsangebot gefunden hat“, erklärt der Ornithologe des Naturhistorischen Museums von Venedig, Mauro Bon, der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera. Seit Veritas damit begonnen habe, das Müllproblem zu lösen und zu verbieten, habe sich dem Experten zufolge „bestimmte angeborene Verhaltensweisen verstärkt, um Nahrung zu finden“. Dazu gehöre der Kleptoparasitismus, die natürliche Angewohnheit der Vögel, andere Vögel anzugreifen, um ihnen die Nahrung aus dem Maul zu stehlen, und das gelte nun auch für den Menschen.

„Die Möwe werde immer vertrauter mit dem Menschen, in dessen Nähe sie geboren wird und aufwächst. Diese beiden Elemente habe zu einer Zunahme der Angriffe geführt“, so Bon. (Vivian Werg)