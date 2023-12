Wut-Zettel im Hausflur bedroht Tierquäler-Nachbar – „Ich finde raus, wer zum F*** du bist“

Von: Marc Dimitriu

Ein wütender Hausbewohner droht seinem Nachbarn wegen eines ausgesetzten Hamsters. © Screenshot Reddit

Auf Reddit sorgt ein Wut-Zettel, der vermeintlich in einem Hausflur aufgetaucht ist, für Diskussionen.

München – Streitereien unter Nachbarn sind keine Seltenheit, doch wenn direkt Drohungen ausgesprochen werden, wird es ernst. So wie in einem aktuellen Fall, der auf der Plattform Reddit kursiert.

Wegen eines Hamsters: Hausbewohner droht seinem Nachbar – „Ich finde raus, wer zum F*** du bist“

Ein Anwohner hat offenbar einen lebendigen Hamster im Hausflur gefunden, den jemand scheinbar dort ausgesetzt hat. Das brachte ihn oder sie dermaßen in Rage, dass er oder sie einen wütenden Zettel geschrieben und im Haus aufgehängt hat. „Wer auch immer seinen lebendigen Hamster am 17.10. hier liegengelassen hat, als ob es ein altes Sofa von Ikea ist, ich finde raus, wer zum F*** du bist“, steht auf dem Zettel. Ein Foto davon postete ein Reddit-User im Channel „r/aberBitteLaminiert“. Ob sich dieser Vorfall tatsächlich so zugetragen hat, lässt sich nicht verifizieren.

„Da hatte jemand Emotionen“: Wut-Zettel sorgt für Diskussionen auf Reddit

Was er mit seinem Nachbar anstellen will, sollte er ihn finden, das bleibt offen. Es dürfte für den mutmaßlichen Hamster-Aussetzer aber wahrscheinlich nicht sehr angenehm werden. In den Kommentaren entstand eine rege Diskussion zu dem Thema. „Nicht laminiert, aber dafür ZWEI Klebestreifen. Da hatte jemand Emotionen“, meinte ein User herauslesen zu können.

Ein anderer hatte schon mal etwas Ähnliches mitbekommen: „Hat eine Verwandte von mir damals auch im Winter morgens an der Bushaltestelle gefunden. Der arme Goldhamster war schon ganz unterkühlt und verängstigt und hatte in den Ohren Schnitte einer Bastelschere. Er hat dann tatsächlich noch beachtliche 4 Jahre gemacht.“ Wegen dieser Geschichten war ein weiterer Kommentator der Meinung: „Aus den Gründen gehören meiner Meinung nach Kindern keine Haustiere geschenkt.“

Jedoch machten sich auch einige über den Wut-Zettel lustig. So schrieb jemand: „Kleiner Tipp, wenn du versuchst jemanden zu finden, erzähl ihm nicht das du ihn suchst und wütend bist.“ Zu wütenden Zettel in Hausfluren kommt es immer wieder. Wie in diesem Fall, wegen einer Klingel mitten in der Nacht. (md)