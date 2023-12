Zettel-Trick und falsches Geld: Christkindlmarkt-Besucher hat gemeinen Plan

Von: Daniel Geradtz

Im Internet sorgt ein Christkindlmarkt-Besucher mit seiner überraschenden Idee für Staunen. Er will Taschendiebe dumm dastehen lassen.

München – In der Weihnachtszeit herrscht Hochkonjunktur für Taschendiebe. Sie nutzen das Gedränge von Christkindlmärkten, um ihre Gelegenheiten beim Schopfe zu packen. Die Unaufmerksamkeit der Opfer und vielleicht der ein oder andere Weihnachtspunsch zu viel machen es ihnen oftmals vergleichsweise einfach, zuzuschlagen. Ein Weihnachtsmarkt-Besucher war jedoch fest entschlossen, die Diebe hereinzulegen – mit einem Köder.

Gegen Taschendiebe auf dem Christkindlmarkt – Zettel-Trick ist einfach, aber genial

So wie die alljährlichen Warnungen der Polizei wiederholen sich auch die Maschen der Taschendiebe. Sie lenken die Christkindlmarkt-Besucher in Gesprächen ab oder beschmutzen sie mit Ketchup, um ihnen beim Abwischen in die Tasche zu greifen.

Einen gemeinen, aber simplen Plan, um den Dieben einen Streich zu spielen, hat sich ein Mann überlegt. Via X teilte er diesen mit der Internetgemeinde. „Ich gehe heute gegen Abend auf den Weihnachtsmarkt, in meiner Gesäßtasche ein alter Geldbeutel, schön mit Papier ausgestopft. Schade, dass ich das Gesicht nicht sehen kann“, schrieb er. Um es auf die Spitze zu treiben, versteckte er zwischen den Zetteln noch eine Botschaft. „Pech gehabt“, stand unter anderem auf einem Stück Papier.

X-User sind von Zettel-Trick des Christkindlmarkt-Besuchers begeistert

Wie der Christkindlmarkt-Besuch mit dem Zettel-Trick ausging, ließ er die Öffentlichkeit nicht wissen. Aufmerksamkeit und Zuspruch erhielt er für seine geniale Idee dennoch. Die Kommentatoren waren sich einig, dass dies eine super Idee ist.

So lustig der Umgang des Mannes mit der Situation auch ist, die Gefahr auf dem Christkindlmarkt ist nicht zu unterschätzen. Deswegen gibt die Polizei Bürgern zur Weihnachtszeit auch immer wieder passende Tipps. Wer zum Weihnachtsmarkt geht, sollte nicht zu viel Geld in den Taschen haben. Handys, Geldbeutel und Co. sollten nur mitgenommen werden, wenn sie benötigt werden. Aber nicht nur auf dem Christkindlmarkt sind Verbrecher anzutreffen. Bei einer älteren Dame gaben Diebe sich als Handwerker aus, um sie zu beklauen.