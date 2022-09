„Hier gibt es große Asch Lock“: Briefkasten-Zettel verwirrt Hausbewohner

Von: Momir Takac

Teilen

Dieser seltsame Zettel erhitzt die Gemüter von Bewohnern eines Mehrparteienhauses. © twitter.com/screenshot

In einem Mehrfamilienhaus wird ein Zettel mit einer Nachricht in nicht astreiner deutscher Sprache aufgehängt. Der Verfasser scheint sich über jemanden zu ärgern.

Es kommt ja nicht selten vor, dass in einem (Mehrfamilien-)Haus Zettel im Eingangsbereich hängen: Schreiben der Hausverwaltung, die Hausordnung, Nachrichten von Paket-Zustellern. Oder Beschwerden von Nachbarn, die sich über eine schiefe Fußmatte aufregen.

Doch in diesem Fall sind Bewohner eines Komplexes irgendwo in Deutschland ratlos. Eine Frau, die in dem Mehrparteienhaus wohnt, hat ein Papier entdeckt. Es wurde fein säuberlich mit Tesafilm an der Wand im Eingangsbereich befestigt. Den Fund teilte sie bei Twitter. „Zettel über unseren Briefkästen. wtf“, schrieb sie dazu.

„Hier gibt es große Asch Lock“: Merkwürdiger Zettel hängt über Briefkästen

Bei genauem Hinsehen wird klar, warum sie ihrem Post die Abkürzung „wtf“ (what the f***) beifügte. Auf dem Zettel steht: „HIER GIBT ES GROSSE ASCH LOCK“ Wir nehmen mal an, dass der Urheber dieses seltsamen Schreibens die deutsche Sprache nicht einwandfrei beherrscht, und schreiben wollte: Hier wohnt ein großes Arsch****.

Was wollte der Anonyme damit bezwecken? Und wer war es überhaupt? „Strange“ (deutsch: seltsam), findet es ein User zurecht. Die Urheberin merkt an, dass die Person „ja auch zu uns reingekommen sein“ muss, da man ansonsten nicht an die Briefkästen kommt.

Zettel über Briefkasten verwirrt Bewohner: Ist dem Verfasser was „Blödes passiert“?

Ein anderer Nutzer bringt eine weitere Theorie ins Spiel: Der Verfasser des Zettels könne auch jemand aus dem Haus gewesen sein, „dem etwas blödes passiert ist und der nicht weiß welcher Nachbar ggf. der Übeltäter war.“ So wie einem Mann, der von „einer komischen Frau ohne Grund“ angespuckt wurde.

Da der Verfasser des Briefkasten-Zettels den Grund seines Unmuts nicht präzisierte, bleibt den Hausbewohnern nichts anderes übrig, als zu spekulieren und abzuwarten. Wer weiß, vielleicht meldet sich derjenige ja doch noch persönlich. Einen vielmehr amüsanten Zettel hängte eine Tankstelle für ihre vergesslichen Kunden auf. (mt)