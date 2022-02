Kaufland-Eingangsbereich in Trümmern - Vorfall sorgt für Empörung: „Wütend und fassungslos“

Die Polizei sucht mit diesem Foto nach Zeugen. © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Der Eingangsbereich liegt in Trümmern, die Polizei ermittelt: Ein Vorfall in einer Kaufland-Filiale in NRW sorgt für Fassungslosigkeit.

Menden - Wer war das? Das fragt sich nicht nur die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, sondern auch die Märkische Bank: In der Nacht von Samstag (29.) auf Sonntag (30.) haben Unbekannte gegen 2.05 Uhr einen Geldautomaten gesprengt. Dieser befand sich im Eingangsbereich der Kaufland-Filiale an der Holzener Straße in Menden (NRW). Auch 24rhein.de schreibt über den Vorfall.

Menden/NRW: Kaufland-Geldautomat gesprengt

Wie die Polizei berichtet, schlugen die Täter dazu offenbar zunächst die Glastür des Marktes ein, bevor sie den im Eingangsbereich liegenden Geldautoamten sprengten. Die Täter flüchteten, noch bevor die Polizei eintraf. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, verlief zunächst ergebnislos.

Menden/NRW: Bank meldet sich nach Sprengung in Kaufland verärgert zu Wort

Die Märkische Bank meldete sich via Instagram verärgert zu Wort. „Wir sind sehr froh, dass es keine Verletzten gab, ansonsten lässt uns die Tat - von der auch die umliegenden Geschäfte betroffen sind - einfach nur wütend und fassungslos zurück“, heißt es in dem Posting. Bei dem auch der Hashtag „#wermachtsowas“ zum Einsatz kommt. Wie groß die Empörung über den Vorfall vor Ort ist, zeigt sich daran, dass auch die Stadtbücherei Menden mit schockiertem Emoji kommentiert.

Nach Angaben der Polizei entstand Sachschaden am Gebäude. Nun sollen Zeugenhinweise zur Ergreifung der Täter führen. Wer in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich Bösperde beobachtet hat, soll sich telefonisch unter 02373-9099-0 an die Polizeiwache in Menden wenden.