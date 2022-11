Zirkus-Artist stürzt bei Vorstellung vom Todesrad – laut seiner Frau sollte es sein letzter Auftritt sein

Von: Marcus Giebel

Gehört nicht nur im Zirkus Alessio zum Repertoire: Das Todesrad hat aus den USA den Weg nach Deutschland gefunden. (Symbolfoto) © IMAGO / Hubert Jelinek

Mitten in einer Zirkusvorstellung erlischt auf einmal das Licht. Deswegen stürzt ein Artist von einem Todesrad. Seine Frau spricht über die besondere Dramatik und schaut auf künftige Vorstellungen.

München – Das Todesrad verbreitet schon mit seinem Namen Ehrfurcht. Wer sich auf diese Stahlkonstruktion wagt, braucht starke Nerven. Denn jede Unachtsamkeit kann schlimme Folgen haben.

André Kaiser muss sich auf dem aus den USA stammenden Gerät, bei dem sich zwei oder vier Räder von Rhönradgröße um eine mittige Achse drehen, wie zu Hause gefühlt haben. Nun wurde dem Artisten des vor allem in Süddeutschland aktiven Zirkus Alessio sein offenbar letzter Auftritt auf dem Todesrad zum Verhängnis.

Zirkus-Artist stürzt von Todesrad: Nach Lichtausfall die Orientierung verloren

Wie unter anderem die Esslinger Zeitung berichtet, kam der 36-Jährige während einer Show im schwäbischen Denkendorf, wo sich der Zirkus seit Ende Oktober aufhielt, zu Fall und verletzte sich offenbar am Bein. Vermutet wurde demnach ein Bruch. Besonders tragisch: An dem Unfall traf Kaiser offenbar keinerlei Schuld. Er verlor nach ersten Erkenntnissen die Orientierung, nachdem das Licht aus zunächst nicht bekannten Gründen plötzlich ausgegangen war. Daraufhin stürzte er aus mehreren Metern Höhe ab.

Wie die Polizei Reutlingen mitteilte, wurde Kaiser vor Ort erstversorgt, war ansprechbar und wurde in eine Klinik eingeliefert. Am Tag nach dem Vorfall verdeutlichte seine Frau Tina Kaiser, die den Zirkus mit dem Verunglückten leitet, in der Esslinger Zeitung die Dramatik: „Eigentlich wollte André nach dieser Vorstellung komplett mit dem Todesrad aufhören.“ Umso bitterer sei der Sturz, nachdem das Stromaggregat ausgefallen sei.

Nach schwerem Sturz von Zirkus-Artist: Bei den Weihnachtsvorstellungen sollte er Tierdressuren präsentieren

Laut Tina Kaiser werde vermutet, dass das Aggregat Luft gezogen hat, denn kurze Zeit später sei es wieder problemlos angesprungen: „Sowas ist tatsächlich noch nie passiert.“ Wegen des Sturzes verzögere sich die Weiterreise – ursprünglich sollte es am Dienstagnachmittag nach Aalen gehen, wo mit dem Weihnachtszirkus die wohl einträglichste Zeit des Jahres beginnen soll.

An eine Absage sei aber nicht zu denken: „Es muss stattfinden. Alles ist bereits bezahlt. Gerade nach Corona haben wir ohnehin noch ein kleines Fass mit Schulden. Es wäre schlimm, wenn da noch was obendrauf käme.“ Im Rahmen des Weihnachtszirkus habe ihr Mann Tierdressuren präsentieren wollen. Sollte es nötig werden, übernehme sie den Part.

Auf Facebook wirbt Zirkus Alessio für „die tierreichste Circusshow des Jahres“. Zu sehen sind Kamele, Zebras, Lamas, Pferde, Stiere, Esel, ein Wisent und ein Känguru.

Zirkus Alessio und Ärger um die Tiere: Antilopen brechen bei Zwischenstopp aus

Wie in dem Bericht erwähnt wird, hängt dem Zirkus auch ein anderer Vorfall nach. So gab es auch in der Esslinger Zeitung einen Artikel über einen Ausbruch von zwei Antilopen, die auch mehrere Fahrzeuge beschädigt haben sollen. Dazu betonte Tina Kaiser, es habe sich nicht um Tiere aus ihrem Bestand gehandelt: „Wir haben nur geholfen, sie wieder einzufangen.“

Die beiden Antilopen seien im selben Transport angeliefert worden wie ihr Kängurubock, seien jedoch auf dem Weg in einen Tierpark gewesen. Als sie vor der Weiterfahrt gefüttert werden sollten, seien sie jedoch aufgebrochen. Wegen der Berichterstattung habe sich das Veterinäramt gemeldet, da die Tiere vom Zirkus nicht für den Betrieb angemeldet gewesen seien.

Auch Tierschützer würden auf diese Berichte schnell anspringen. So wurde der Zirkus vor rund einem Jahr auch von Peta kritisiert, weil er ein einzelnes Zebra hielt. Mittlerweile sind zumindest zwei Exemplare der schwarz-weiß-gestreiften Pferdegattung im Zirkus zu Hause. (mg)

