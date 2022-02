Zoll gelingt riesiger Drogenfund: Rauschgift im Wert von mehr als 350 Millionen Euro sichergestellt

Von: Patrick Huljina

Teilen

Der Zoll hat im Hamburger Hafen mehr als 2,6 Tonnen Kokain sichergestellt. © Marcus Brandt/dpa

Nach einem großen Kokainfund in der vergangenen Woche meldete der Hamburger Zoll jetzt einen noch viel größeren Drogenfund in einem Container mit Bananenkisten.

Hamburg - Dem Zoll im Hamburger Hafen ist erneut ein großer Coup gelungen. Die Beamten konnten mehr als 2,6 Tonnen Kokain sicherstellen. Das Rauschgift hat auf dem Schwarzmarkt einen Wert von mehr als 350 Millionen Euro, wie der Zoll am Donnerstag (24. Februar) mitteilte. Das Kokain war in einem Container aus Ecuador versteckt, der laut Frachtpapieren mit Bananen beladen sein sollte. Bereits am 24. Dezember war der Container im Hamburger Hafen entladen worden und stand seitdem auf einem Containerterminal.

Zoll gelingt riesiger Drogenfund: Kokain im Wert von mehr als 350 Millionen Euro hinter Bananenkisten

„Mit dieser herausragenden Kokainsicherstellung unterstreicht der Zoll einmal mehr seine bedeutende Rolle bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität“, erklärte René Matschke, der Leiter des Hamburger Zollfahndungsamtes. Der Leiter des Hauptzollamtes Hamburg, Christian Schaade, betonte: „Dieser Erfolg beruht auf einer ausgefeilten Risikoanalyse des Zolls.“

Der Container, in dem das Kokain letztlich gefunden wurde, war aufgrund der langen Standzeit ins Visier des Zolls geraten. Ende Januar wurde dann eine Röntgenkontrolle in der Containerprüfanlage in Waltershof angeordnet. Hinter zwei Paletten mit Bananen wurden dabei verdächtige Strukturen sichtbar. Die Kontrolleure fanden schließlich insgesamt 2630 Kilogramm Kokain – also mehr als 2,6 Tonnen.

Die Containersendung Bananen war für eine Firma im europäischen Ausland bestimmt. Die weiteren Ermittlungen der Zollfahndung im Auftrag der Staatsanwaltschaft dauern an. Der Drogenfund im Hamburger Hafen zählt zu den größten der vergangenen Jahre.

Hamburger Hafen: Zoll machte erst letzte Woche großen Kokainfund

Erst in der vergangenen Woche hatten Hamburger Zollfahnder in einem Schiffscontainer mit Brokkoli rund 140 Kilogramm Kokain entdeckt. Das Rauschgift wurde während einer Routinekontrolle in einer Ladung aus Südamerika gefunden. Kriminelle hätten diese Menge auf etwa das Doppelte strecken und damit etwa 17 Millionen Euro einnehmen können, hieß es.

Lesen Sie auch Wetter in Deutschland: Hoch „Kai“ rollt an - Doch in diesen Regionen drohen Regen, Schnee und dunkle Wolken Das Wetter in Deutschland bleibt unbeständig. Nachdem gleich drei Orkan-Tiefs für Chaos gesorgt hatten, dürfen sich nun einzelne Regionen über Hoch „Kai“ freuen. In anderen Regionen drohen Regen und Schnee. Wetter in Deutschland: Hoch „Kai“ rollt an - Doch in diesen Regionen drohen Regen, Schnee und dunkle Wolken Unfassbarer Fund in der Wüste lässt Forscher staunen - „Erste und älteste Entdeckung“ Archäologen haben in abgelegenen Gebieten des Nahen Ostens einen sensationellen Fund gemacht: „Wüstendrachen“ werfen ein Licht auf unbekannte Kulturen. Unfassbarer Fund in der Wüste lässt Forscher staunen - „Erste und älteste Entdeckung“

Im vergangenen Jahr hatten die Beamten des Zollfahndungsamts Hamburg insgesamt mehr als 18 Tonnen Kokain sichergestellt. Allein 16 Tonnen fanden die Fahnder im Februar 2021 in Containern aus Paraguay. Es habe sich dabei um die größte jemals in Europa sichergestellte Kokainmenge gehandelt, hieß es damals.

Auch in Bayern wurden zuletzt mehrere hundert Kilogramm Kokain in Bananenkisten entdeckt. In Aubing wurde zuletzt ein Drogennest ausgehoben und ein 50-jähriger Münchner festgenommen. In der Oberpfalz starb ein Mann, nachdem er bei einer Feier aus einer vergifteten Champagner-Flasche getrunken hatte. (ph mit dpa)