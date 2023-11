„Zombie-Droge“ Fentanyl verbreitet sich in Deutschland – Experten in Sorge

Von: Nico Reiter

Die Suchtsubstanz Fentanyl ist auch in Deutschland angekommen. Experten warnen vor den möglichen Folgen und fordern Maßnahmen zur Unterstützung der Betroffenen.

Frankfurt – Bilder aus den Straßen Frankfurts dokumentieren Menschen, die unter dem Einfluss eines Betäubungsmittels stehen. Die sogenannte „Zombie-Droge“ Fentanyl macht seit einigen Jahren auch in Deutschland ihre Runden. Ihr Spitzname leitet sich von der schlaffen, nach vorne gebeugten Körperhaltung und den unkoordinierten Bewegungen ab, die bei Konsum auftreten.

Im Jahr 2023 erreichte die Zahl der Drogentoten in Deutschland einen Höchststand, der in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde. Auch New York verzeichnete im vergangenen Jahr mindestens 3026 Todesfälle aufgrund von Drogenmissbrauch. Dies entspricht einem Anstieg von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Laut spektrum.de ist dieser Anstieg auf den Gebrauch von Fentanyl zurückzuführen. Der Missbrauch der Droge ist die häufigste Todesursache bei Amerikanern im Alter von 18 bis 49 Jahren.

Die „Zombie-Droge“ Fentanyl verbreitet sich auch in Deutschland. © Future Image/Imago

„Zombie-Droge“ Fentanyl findet in Deutschland zunehmend Verbreitung

Fentanyl ist eigentlich ein Medikament, das bei Anästhesien oder Krebserkrankungen zum Einsatz kommt. Es hat eine starke beruhigende Wirkung und kann als Injektion, als Nasenspray oder in Pflasterform angewendet werden. Manchmal wird die Droge bewusst wegen ihrer beruhigenden Wirkung konsumiert, oder sie wird, oft ohne das Wissen der Konsumenten, mit anderen Drogen vermischt.

Der Suchtforscher Daniel Deimel warnte in einem Interview mit ntv: „Unsere Befürchtung ist, dass mit dem vermehrten Aufkommen von synthetischen Opioiden es auch zu mehr Drogennotfällen und gegebenenfalls auch zu mehr Drogentoten führen könnte“. Suchtexperten beobachten, dass synthetische Substanzen langsam auch auf den europäischen Markt gelangen. Der Unterschied zur Opioid-Krise in den USA liegt darin, dass dort hochpotente Opioide im medizinischen Kontext verabreicht wurden, was dazu führte, dass Patienten abhängig von den Medikamenten wurden.

Die unbeabsichtigte Einnahme stellt die größte Bedrohung dar. Synthetische Substanzen wie Fentanyl werden zunehmend anderen Drogen wie Heroin beigefügt. Eine tödliche Wirkung kann bereits durch eine Mischung mit zwei Milligramm Fentanyl zustande kommen. Diese Dosis entspricht nicht mehr als ein paar Salzkörnern.

Schutzmaßnahmen für Betroffene

In Deutschland könnte die Lage durch Maßnahmen wie Schnelltests in Drogenkonsumräumen laut Suchtverbänden entschärft werden. Im Frühjahr 2023 hat die Deutsche Aidshilfe das Projekt „Rapid Fentanyl Tests“ ins Leben gerufen, in dessen Rahmen in fünf Bundesländern Heroin auf unbekannte Substanzen geprüft werden kann.

Die Freigabe von Naloxon, einem Nasenspray, das bei Atemstillstand angewendet werden kann, könnte in Notfällen hilfreich sein. Suchtverbände fordern eine rasche Implementierung dieser Maßnahmen, um eine Verschlechterung der Situation in Deutschland zu verhindern, wie ntv berichtet. Nach der Pandemie ist auch der Drogenkonsum unter Jugendlichen wieder angestiegen.

