„Alles Bisherige übertroffen“: Klimaforscher haben Schwierigkeiten, neueste Entwicklungen zu begreifen

Von: Ulrike Hagen

2023 schreibt das Wetter Geschichte. Doch offensichtliche Rekorde sind nicht das alleinig besorgniserregende, erklären Klimaforscher. (Symbolbild) © IMAGO/Peter Brenneken

2023 schreibt das Wetter Geschichte. Doch offensichtliche Rekorde sind nicht das alleinig besorgniserregende, erklären Klimaforschende, denen die Superlative für die Entwicklung ausgehen.

Frankfurt/Kiel – Der September dieses Jahres hat mit Rekord-Hitzewellen mit tropischen Zuständen alle Temperaturrekorde gesprengt und Klimaforschende weltweit in Erstaunen versetzt. Mit einem Anstieg von 1,75 Grad über dem vorindustriellen Referenzzeitraum hat er alle bisherigen Messungen für diesen Kalendermonat weit übertroffen. Er war der wärmste September seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der vorangehende Juli ging schon als der wärmste Monat überhaupt in die Geschichte ein. Die Rückschlüsse auf das Klima liegen auf der Hand.

Dennoch sollten uns nicht nur diese Temperaturrekorde beunruhigen, sondern eine ganz andere für den Klimawandel relevante Kurve, so der deutsche Klimaexperte Professor Mojib Latif gegenüber fr.de von IPPEN.MEDIA.

„Alles Bisherige übertroffen“: Klimaforschende haben Schwierigkeiten, neueste Entwicklungen zu begreifen

Der Sommer 2023 war global gesehen der mit Abstand heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen 1940. Das teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus mit. Sein Finale: der wärmste jemals gemessene September und neue Temperatur-Rekorden noch im Oktober. In ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union fand die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, drastische Worte:

Das ist die Realität eines kochenden Planeten.

Selbst Klimaforschende gehen inzwischen die Superlative aus, die aufgezeichneten Werte zu beschreiben. Der US-Modellforscher und Mitautor des UN-Weltklimaberichts Zeke Hausfather kommentiert: „Im professionellen Urteil eines Klimawissenschaftlers war der September absolut verrückt.“ Die globalen Temperaturen hätten alles bisher Erfahrene bei Weitem übertroffen.

Klimaexperte zu Wetterrekorden: „Erstaunlich. Erschütternd. Beunruhigend“

Das Jahr 2023 steuert zielsicher auf den Titel des wärmsten Jahres seit Beginn der Aufzeichnungen zu. Der britische Klimaforscher Ed Hawkings äußert sein Erschrecken darüber, wie ein einzelnes Jahr im Vergleich zu den Vorjahren derart drastisch ansteigen könne: „Erstaunlich. Erschütternd. Beunruhigend“, sind nur einige Worte, die der Experte für das Diagramm der globalen Temperaturanomalien findet.

„Nichts dagegen, was uns erwartet, wenn wir so weitermachen“: Klimaforschende mit düsterer Prognose

„Was wir jetzt erleben, hat schon katastrophale Auswirkungen. Aber das ist nichts dagegen, was uns erwartet, wenn wir einfach so weitermachen“, erklärt Professor Mojib Latif, Klimaforscher am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, im Gespräch mit der fr.de. Dennoch bewegten sich die Temperaturen „im Rahmen dessen, was zu erwarten war, und was wir vor Jahrzehnten schon berechnet haben“, so Latif. In den Jahren zuvor habe es keinen solchen Anstieg gegeben, da das Phänomen La Niña einige Jahre lang der globalen Erwärmung entgegengewirkt habe.

Wir sind bei dichtem Nebel auf der Autobahn mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs.

Die Peaks in diesem Jahr seien zum Teil kurzfristige Ereignisse, die man – so schlimm sie auch seien – nicht überbewerten sollte, „die Kurve wird nicht jedes Jahr so steil verlaufen, aber es werden auch nicht die letzten Rekorde bleiben. Doch die Oberflächentemperaturen sind nicht der beste Indikator für die globale Erwärmung, die unvermindert weitergeht“. Viel entscheidender, erläutert der Experte, seien die Temperaturen der oberen 2 Kilometer der Weltmeere, die über 90 Prozent der Wärme aufnehmen, die durch den menschlichen Ausstoß von Treibhausgasen zusätzlich im System verblieben ist: „Und diese Kurve steigt ohne Hektik, ganz unaufgeregt kontinuierlich an.“

Der ozeanische Wärmeinhalt der oberen 2 km der Weltmeere steigt seit den Fünfzigerjahren kontinuierlich an. © NOAA/NESDIS/NCEI Ocean Climate Laboratory

Dazu kommt El Niño, der weltweit das Klima und die Ozeane beeinflusst. Dieses kurzfristige, natürliche Klimaphänomen tritt alle zwei bis sieben Jahre auf. Dabei erwärmen sich die Wassertemperaturen an der Oberfläche im zentralen und östlichen tropischen Pazifik. El Niño verschärft somit die globale Klimakrise –und bringt Dürren, Überschwemmungen und Stürme mit sich. In Kombination mit dem Klimawandel konnten 2023 so neue Hitzerekorde erreicht werden.



Wetterphänomene El Niño und La Niña Mit dem El Niño-Phänomen lassen die tropischen Ostpassatwinde nach oder ändern sogar komplett ihre Richtung. Dadurch verändern sich auch die Meeresströmungen. Das Meer vor der südamerikanischen Westküste bei Peru erwärmt sich stark. Die Folgen: Die Wolken, welche die Niederschläge eigentlich an die asiatischen und australischen Ostküsten bringen sollten, werden nun in die entgegengesetzte Richtung getrieben und regnen über den sonst trockenen Westküsten des amerikanischen Kontinents ab. Die riesigen Wassermassen sorgen für Hochwasser, Überschwemmungen und Erdrutsche. Das Wasser fehlt dann wiederum an anderer Stelle: In Australien, Südostasien und im Südosten Afrikas herrscht in einem „El Niño“-Jahr extreme Trockenheit. Die Auswirkungen von El Niño sind auch in Europa und Deutschland zu spüren. Die gegenläufige Klimaanomalie wird La Niña (Mädchen) genannt. Diese Phase wird auch als „Kalte Episode“ bezeichnet, da sich die oberen Wasserschichten des tropischen Ostpazifiks anomal stark abkühlen. La Niña symbolisiert ein gegenüber El Niño völlig diametrales Wettergeschehen, welches mit einer Verstärkung der normalen tropischen Passat-Ostwinde und einer Intensivierung der Tiefdrucktätigkeit über dem indonesischen Archipel einhergeht. Quelle: dwd

Deutscher Klimaforscher warnt: „Experiment mit ungewissem Ausgang“

„Es ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang“, warnt Latif, Autor des Buches Countdown. Unsere Zeit läuft ab – was wir der Klimakatastrophe noch entgegensetzen können. „Man kann es in etwa damit vergleichen, bei dichtem Nebel auf der Autobahn mit Höchstgeschwindigkeit zu fahren“. Auf jeden Fall sei noch nicht alles verloren, der „Point of no Return“ noch nicht erreicht, so Mojib Latif.

Noch sei es möglich, die globale Erwärmung auf das im Pariser Klimaabkommen festgelegte Maß zu begrenzen – also auf deutlich unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit, „vorzugsweise auf 1,5 Grad“, sagt der Professor am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Jedoch stünde die Menschheit vor einem völlig neuen Problem, weil dieser Wandel global passieren müsse: „Alle Länder müssen gemeinsam handeln, weil letztendlich alle sich die Atmosphäre und den Ozean teilen.“

Wissenschaftlerinnen fordern: WHO soll Klimakrise als Gesundheitsnotstand einstufen

Experten und Expertinnen sehen den Klimawandel als „größte Gesundheitsgefahr“, auf die wir nicht gut vorbereitet seien. Ein Bündnis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern fordert von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Klima- und Naturkrise zum Gesundheitsnotstand zu erklären.

Ein entsprechender Appell wurde am Mittwoch (25. Oktober) in mehr als 200 wissenschaftlichen Fachjournalen veröffentlicht, unter anderem im The Lancet und The British Medical Journal (BMJ). „Diese unteilbare planetarische Krise wird erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben, da die sozialen und wirtschaftlichen Systeme zerstört werden“, heißt es in dem Aufruf.