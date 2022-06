16 Motorboote am Zürichsee geraten in Brand - Zehnjähriger unter den Verletzten

Ein Motorboot auf dem Zürichsee. Am Samstag sind mehrere Motorboote auf dem See in Brand geraten - es entstand ein schaden in Millionenhöhe (Symbolbild). © Andreas Haas / Imago

Auf dem Zürichsee in der Schweiz gerieten am Samstag mehrere Motorboote in Brand. Der Schaden geht in die Millionen - und es gab Verletzte.

Zürich - Auf dem Zürichsee in der Schweiz sind am Samstag mehrere Motorboote in Brand geraten. Drei Menschen wurden verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Millionen Euro, wie aus den Angaben der Kantonspolizei Zürich hervorgeht.

Schweiz: Insgesamt drei Verletzte und ein Schaden in Millionenhöhe

Ein 10-jähriges Kind und zwei Erwachsene wurden am Samstag bei dem Motorboot-Brand auf dem Zürichsee verletzt. Anwohner meldeten demnach am Nachmittag Feuer auf einem Boot am Seeufer von Meilen, rund 15 Kilometer südlich von Zürich. Als die Polizei eintraf, hätten bereits mehrere Motorboote, der Bootssteg und das Bootshaus in Flammen gestanden.

Meterhohe Rauchsäulen stiegen auf, die teilweise kilometerweit zu sehen waren. Die Zürichsee Zeitung spricht von insgesamt 16 brennenden Motorbooten. Demnach würden 15 Motorboote Brandspuren aufweisen oder seien verkohlt, eines sei gesunken.

Schweiz: Diesen Grund für den Brand schließt die Polizei derzeit aus

Anwohner hätten laut Zürichsee Zeitung von einem lauten Knall berichtet. Dieser könnte von der Explosion eines Tanks kommen, lautet eine Vermutung, die von der Polizei jedoch bislang nicht offiziell bestätigt wurde. Die Brandursache war am Abend noch unklar. „Nach ersten Ermittlung kann eine Brandstiftung ausgeschlossen werden“, teilte die Polizei aber mit.

Die Umweltschäden des Unglücks sind begrenzt. Die Feuerwehr löschte die Brände und legte auf dem Wasser Ölsperren aus, um eine Verschmutzung des Sees zu verhindern. Dadurch wurde das Wasser des Zürichsees kaum in Mitleidenschaft gezogen. Zwar entstand durch den Brand eine starke Rauchentwicklung, die Bevölkerung war sogar kurzzeitig angewiesen, Türen und Fenster zu schließen sowie Klimaanlagen und Lüftungen auszuschalten. Kurze Zeit später kam jedoch die Entwarnung. Rund um die Unglücksstelle liege jedoch noch der Geruch von verbranntem Holz und Plastik in der Luft, so die Zürichsee Zeitung (dpa).