„Ohne Zweifel eine Heldin“: Erica (17) überlebt 20 Stunden auf offenem Meer

Von: Nadja Zinsmeister

Auf diesem von der „Autoridade Maritima Nacional“ zur Verfügung gestellten Bild ist der Einsatz vor der Küste der Algarve nach dem Verschwinden einer jungen Frau zu sehen. © ---/Autoridade Marítima Nacional/dpa

Einem 17-jährigen Mädchen widerfuhr in Portugal im größten Unglück ein wahres Wunder: Sie überlebte 20 Stunden auf offenem Meer, bevor sie ein Frachtschiff durch Zufall fand.

Lissabon - In Portugal zeigte eine 17-jährige Jugendliche echten Überlebenswillen: Nachdem sie am Samstag mit ihrem Stand-Up-Paddelboard von den Strömungen vom Ufer weggetrieben worden war und 20 Stunden auf offener See ausharren musste, fand ein Frachtschiff das Mädchen am Sonntag und brachte sie in Sicherheit.

Portugal: Erica (17) überlebt 20 Stunden Kälte und Hitze auf offenem Meer

Wie mehrere portugiesische Medien berichteten, verschwand die 17 Jahre alte Erica am Samstag vor dem Strand von Coelho in der südlichen Gemeinde Vila Real de Santo António, die an der Grenze zu Spanien an der Algarve liegt. Nur mit ihrem Stand-Up-Paddelboard ausgestattet, trieb sie vom Ufer ab. Daraufhin war die Jugendliche 20 Stunden lang zunächst der Kälte der Nacht und am nächsten Tag der Hitze der Sonne Portugals ausgeliefert.

Laut Angaben der Força Aérea Portuguesa (FAP), der Luftstreitkräfte in Portugal, suchten am Samstag mehrere Hubschrauber und Flugzeuge nach dem Mädchen, jedoch erfolglos. Die Rettung gelang erst am nächsten Tag. Etwa 45 Kilometer von der Küste der Algarve entfernt fand wie durch ein Wunder ein Frachtschiff die stark unterkühlte Jugendliche auf offenem Meer und brachte sie an Bord. Anschließend wurde sie mit einem Hubschrauber der portugiesischen Luftwaffe abtransportiert und in ein Krankenhaus gebracht, berichtete unter anderem die Zeitung Público.

Wunder in Portugal: Frachtschiff findet 17-jährige 45 Kilometer vor Küste

Erica konnte innerhalb von 24 Stunden das Krankenhaus verlassen. Nach Angaben der Klinik gegenüber der Zeitung hatte sie Schmerzen in den Muskeln und auf der Haut, aber keine ernsthaften Verletzungen. Der klinische Direktor des Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), Horácio Guerreiro, sagte unterdessen, dass das gesamte Personal überrascht gewesen sei. „Bei so viel Zeit auf See und unter maximalen Stressbedingungen, denke ich, ist es normal, dass jeder überrascht ist. Es braucht einen Überlebensinstinkt, Selbstbeherrschung, keine Panik. Dieses Mädchen ist ohne Zweifel eine Heldin“. (nz)