Gesteinslawine erfasst Zug in Tirol – ÖBB verkündet bittere Nachricht für Bahn-Kunden

Von: Johannes Welte

Eine Mure hat einen Personenzug bei Seefeld (Tirol) eingeschlossen. © Facebook/Philip van den Boogaard

Heftige Regenfälle sorgten Dienstagabend in Tirol für Verwüstung. Bei Seefeld (Tirol) fuhr ein Personenzug in eine Gesteinslawine, die gerade vom Berg kam. Auch die Seefelder Bundesstraße ist blockiert.

Update vom 13. September, 14.14 Uhr: Die Aufräumarbeiten an der Bahnstrecke sowie an der ebenfalls von der Mure verschütteten Bundesstraße B177 gestalten sich komplizierter als erwartet. Die ÖBB hat den Freigabetermin für die Bahnstrecke Mittenwald-Innsbruck um vier Tage auf Montagabend (18. September) verschoben. Das heißt laut ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair, dass die ersten Züge wieder am Dienstagmorgen verkehren werden. Für Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen von Mittenwald nach Seefeld eingerichtet.

„Die ÖBB arbeiten bereits mit Hochdruck an der Beseitigung der Schäden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Weiter: „Seit Mittwochvormittag sind nach der Beurteilung der Experten bereits zwei Bagger im Einsatz, um die Strecke von Geröll und Schlamm freizulegen. Erst dann können der von der Mure gestoppte und teilweise entgleiste Triebwagen geborgen und eventuelle Schäden an der Strecke bewertet werden.“

Erstmeldung vom 13. September, 10.23 Uhr: Seefeld (Tirol) - Mit heftigen Regenfällen hat sich der Spätsommer am Dienstagabend in den Alpen verabschiedet. In Österreich war es im Bereich des mondänen Wintersportortes Seefeld (Tirol) besonders heftig.

Zugführer hatte keine Chance, zu bremsen

Der Starkregen hatte an einem Geröllhang zwischen Scharnitz und Seefeld eine große Mure ausgelöst - eine Gesteinslawine. Diese ging auf das Bahngleis von Mittenwald (Bayern) nach Innsbruck nieder. Der Zugführer der S6 Mittenwald-Innsbruck konnte nicht mehr stoppen und fuhr in die sich noch bewegende Mure hinein. Der Triebwagen wurde dabei gegen 19.30 Uhr aus dem Gleis geschoben und blieb stehen, er wurde fast komplett von den Geröllmassen eingeschlossen.

Die Feuerwehren aus Scharnitz und Seefeld bargen den Zugführer und fünf Passagiere unversehrt aus dem stecken gebliebenen Zug, 45 Mann waren im Einsatz.

Auch Bundesstraße über Seefelder Sattel blockiert

Auch die benachbarte Bundesstraße 171, die Verbindung von Garmisch-Partenkirchen/Mittenwald (Bayern) über den Seefelder Sattel und den Zirler Berg (Tirol) und weiter nach Innsbruck, wurde laut Land Tirol ebenfalls von der Mure verschüttet. Heute Morgen machten sich die Verantwortlichen von der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB), der Straßenmeisterei Zirl und des Landes Tirol bei einer Besichtigung der Unglücksstelle ein Bild davon, wie man die Verkehrsadern wieder freilegen kann.

Die Mure ist 250 Meter lang und 1,5 Meter hoch. Radlader sind bereits dabei, das Gestein beiseite zu räumen. Die ÖBB geht allerdings davon aus, dass die Bahnstrecke erst am Donnerstagabend wieder befahrbar sein wird. Es wurde eine Umleitungsstrecke über Leutasch und Seefeld eingerichtet. Fahrzeuge über 7,5 Tonnen müssen den Bereich allerdings großräumig umfahren. Als Ersatz für die ausfallenden Züge fahren Busse.

In den vergangenen Wochen hatte es in den Alpen bereits mehrfach Bergstürze und Muren gegeben, die auch Wanderwege trafen.