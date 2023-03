Zug-Verzögerungen über Ostern – Bahn sperrt wichtige Strecken

Wer in den Osterferien den Zug nutzen will, muss wegen Bauarbeiten besonders im Ruhrgebiet improvisieren. Reisenden drohen enorme Verspätungen.

Kassel – Bahnreisende vor allem im Ruhrgebiet müssen sich während der Osterferien in den kommenden zwei Wochen auf zahlreiche Fahrbahnänderungen und Zugausfälle einstellen. Wegen Bauarbeiten ist die wichtige Verbindung zwischen Essen und Duisburg von diesem Freitagabend, 31. März, bis zum Ende der Osterferien komplett gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf den Zugverkehr bis nach Dortmund und Düsseldorf sowie auf den Fernverkehr. Bahnreisende müssen teilweise lange Umleitungen in Kauf nehmen oder in deutlich langsamere Busse umsteigen.

Auch zwischen Dortmund und Münster sowie am Niederrhein gibt es während der Osterferien Streckensperrungen. Man habe die Bahnarbeiten bewusst in die Ferien gelegt, „weil dann weniger Berufspendler und keine Schüler unterwegs sind“, sagte ein Bahnsprecher. Die Bauarbeiten rund um Duisburg und Essen haben dabei die größten Auswirkungen auf den Zugverkehr. Jüngst hatt eine Auswertung an Bahnhöfen ergeben , dass im vergangenen Jahr etwa ein Drittel der Züge verspätet ankam.

Reisende müssen Zug-Verzögerungen und Ausfälle über Ostern auf wichtigen Strecken in Kauf nehmen

14 Linien im Nahverkehr sowie wichtige Verbindungen im Fernverkehr fallen aus oder werden umgeleitet. Vom Fernverkehr werden die Städte an der wichtigen Ost-West-Achse zwischen Dortmund und Duisburg während der zwei Wochen komplett abgeschnitten. ICEs und ICs halten nicht in Bochum, Essen und Mühlheim/Ruhr. Auch in Duisburg werde es einige Ausfälle geben, teilte die Bahn mit. Züge etwa von oder nach Düsseldorf würden umgeleitet. Reisende müssen sich auf längere Fahrzeiten einstellen – auch, weil es gleichzeitig in anderen Bundesländern Bauarbeiten an der Strecke gebe.

Bei S-Bahnen und Nahverkehrszügen sind die Auswirkungen von Stadt zu Stadt unterschiedlich stark. Zwischen Essen und Duisburg fahren in den nächsten zwei Wochen nur Busse, am Bahnhof Mühlheim/Ruhr hält zwei Wochen lang kein einziger Zug. Die Ersatzbusse auf der Strecke sollen aber „im dichten Takt“ fahren, verspricht die Bahn. Ansonsten können Reisende im Ruhrgebiet auch auf zahlreiche andere Verbindungen ausweichen und die gesperrte Strecke umfahren. Änderungen im Vergleich zum normalen Fahrplan gibt es während der Osterferien auf den Linien:

RE1, RE2, RE3, RE6, RE11, RE14, RE19, RE42, RE44, RE49

RB33

S1, S3, S9

Zug-Verzögerungen über Ostern aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten auf wichtigen Strecken

In der Online-Auskunft der Bahn seien die zahlreichen Änderungen enthalten, sagte der Bahn-Sprecher. Wer dort nach seiner Verbindung sucht, sieht also, wie er trotz der Bauarbeiten an sein Ziel kommt. Die Streckensperrung sei notwendig, weil für insgesamt neun Millionen Euro in Duisburg, Oberhausen und Essen Gleise erneuert, Weichen ausgetauscht und die Stromversorgung für die Züge modernisiert werden.

Nach Angaben der Bahn würden damit Voraussetzungen geschaffen, dass auf der stark genutzten Strecke künftig mehr Züge fahren können. Auch am Autobahnkreuz Kaiserberg werde während der Bahnsperrung an den Gleisen gearbeitet. Das wichtige Autobahnkreuz wird in den kommenden acht Jahren modernisiert und erweitert. Genau im Bereich dieser Großbaustelle verlaufen auch acht Bahngleise.

Auch nach Ostern noch Verzögerungen im Zug-Fernverkehr auf einigen Strecken möglich

Gebaut wird in den nächsten Wochen auch zwischen Dortmund und Münster. Zwischen Lünen und Davensberg bleibt die Strecke bis zum 12. Mai gesperrt. Fernzüge zwischen Dortmund und Hamburg werden umgeleitet und brauchen rund 45 Minuten länger. Im Nahverkehr müssen Reisende der Eurobahn-Linie RB50 auf der gesperrten Strecke in Busse umsteigen oder auf andere Verbindungen mit Umstieg in Hamm ausweichen.

Auch am Niederrhein beginnen mit dem Start der Osterferien umfangreiche Bauarbeiten. Für den Ausbau der wichtigen Güterzugstrecke zum Hafen Rotterdam wird an dem Abschnitt zwischen Oberhausen und dem niederländischen Arnheim gebaut. Bis 16. April wird die Strecke für den Fern- und Nahverkehr komplett gesperrt. Auch danach sei noch bis Ende Mai mit Einschränkungen zu rechnen, teilte die Bahn mit. Aber auch abseits der Bauarbeiten sind die Fernzüge der Deutschen Bahn so unpünktlich wie seit zehn Jahren nicht mehr.