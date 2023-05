Zug rammt Audi in Tschechien: Zwei Bayern (17, 53) sterben – eine Person verletzt

Von: Michelle Brey

Bei einem Zugunglück kamen zwei Menschen ums Leben. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Als ein Regionalzug einen Audi rammt und mitschleift, sterben zwei Insassen. Eine Person auf dem Rücksitz wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Rumburg/München – In Tschechien hat sich am Sonntag (28. Mai) ein Zugunglück ereignet. Involviert waren ein Regionalzug und ein Audi aus Deutschland. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Das geht aus einem Bericht von Bild.de hervor.

Unglück in Tschechien: Zwei Deutsche sterben - Fahrerin übersah offenbar Regionalzug

Zu dem Unglück soll es kurz hinter der Grenze Sachsens in der Nähe des tschechischen Ortes Rumburk gekommen sein. Ein Regionalzug rammte demnach das Auto von der Seite. Ereignet hatte sich der Unfall am Sonntagabend gegen 18 Uhr, wie Bild.de unter Berufung auf die Polizei berichtet.

Eine 53-Jährige, die am Steuer des Audis saß, sowie ein 17-Jähriger seien den Angaben zufolge bei dem Unglück gestorben. Die Fahrerin habe einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren wollen und hatte dabei offenbar den Zug übersehen. Das Auto sei an der Fahrerseite erwischt und mitgerissen worden. Bilder, die die Zeitung veröffentlichte, zeigen ein vollkommen zerstörtes Auto, dessen Airbags durch den Zusammenprall ausgelöst wurden.

Zugunglück in Tschechien: Unfallopfer stammten wohl aus Dachau - Weitere Person schwer verletzt

Die beiden Unfallopfer sollen aus dem Landkreis Dachau in Bayern stammen. In Bayern hatten am Samstag (27. Mai) die Pfingstferien begonnen. Eine weitere Person, die auf dem Rücksitz des Audis saß, sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, heißt es weiter. Die Insassen des Regionalzugs blieben dem Bericht zufolge unverletzt. Weitere Details zum Unfallhergang oder den Untersuchungen an der Unfallstelle sind zunächst nicht bekannt.

Auch in den Niederlanden kam es im April zu einem schweren Zugunglück. Dabei starb eine Person. Die Untersuchungen zur Unglücksursache dauerten an.