Juwelen-Raub auf Brenner-Autobahn: Deutschem wird Tank-Pause zum Verhängnis

Von: Richard Strobl

Ein Sommertag auf der Brenner-Autobahn. Hier in der Nähe von Klausen im Eisacktal. (Symbolbild) © IMAGO/Ulrich Wagner

Juwelen-Diebe machten an der Brenner-Autobahn zunächst große Beute und haben einen deutschen Autofahrer bestohlen. Teile der Bande wurden geschnappt.

Bozen – Für viele deutsche Reisende ist selbst die erste Rastpause in Italien ein Sehnsuchtsort. Schließlich gibt es hier für viele den ersten „richtigen“ Espresso des Urlaubs. Doch einem Deutschen wurde ein kurzer Stopp an der Brenner-Autobahn zum Verhängnis. Diebe nutzten ihre Chance offenbar eiskalt.

Bei der kurzen Pause des deutschen Autofahrers verschwand nach Ansa-Angaben aus seinem Kofferraum eine Aktentasche. Diese war demnach mit Juwelen und Edelsteinen im Wert von fünf Millionen Euro gefüllt.

Überfall auf Brenner-Autobahn in Italien: Ware im Wert von fünf Millionen Euro gestohlen

Bei dem Deutschen handelt es sich demnach um einen Schmuckhändler. Er war zuvor auf einer Messe in Italien und reiste nun von dort über die Brennerautobahn nach Deutschland zurück. Dabei legte er eine kurze Pause an der Raststätte Eisack Ost an der A22 ein. Dem Bericht nach war der Mann höchstwahrscheinlich von den Tätern verfolgt worden, berichtet die Lokalzeitung Alto Adige. Als er sein Auto abstellte und die Tankstelle betrat, brachen die Diebe den Kofferraum auf, entwendeten die wertvolle Aktentasche und flüchteten anschließend mit ihrem Auto.

Italien-Raub auf Brenner-Autobahn: Polizei findet einen der Täter

Die Aktion muss sehr schnell über die Bühne gegangen sein. Denn der Händler kam nur wenige Minuten später zurück zu seinem Wagen, konnte aber nur noch den Diebstahl bemerken und Alarm auslösen.

Dank der Videoaufnahmen an der Tankstelle konnte die Polizei schnell einen der Täter fassen. Allerdings soll er nicht alleine gehandelt haben. Das Polizeipräsidium Bozen fahndet nun nach seinen Mittätern.

Unterdessen sorgen enorm gestiegene Preise in Süd-Italien für große Sorgen bei den Italienern und der Tourismus-Branche.