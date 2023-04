„Sie gehört ins Gefängnis“: Großmutter passt auf zwei Enkel auf – beide sterben

Von: Maibrit Schültken

Zweimal sollte eine 65-Jährige in Florida auf ihre beiden Enkel aufpassen. Beide Male kommen die Kinder wegen fehlender Aufsicht zu Tode. Die Familie erhebt jetzt Anklage.

Florida – Es ist eine Geschichte, die man in dieser Tragik sonst nur aus Filmen kennt. Tracey Nix, ehemalige Schuldirektorin, sollte sich in Wauchula, Florida, zweimal innerhalb von knapp einem Jahr um die beiden Babys ihrer Tochter kümmern. Beide Male endete der Gefallen tödlich.

Enkelin einfach „vergessen“: Innerhalb eines Jahres sterben zwei Kinder in der Obhut der Großmutter

Der 16 Monate alte Junge, Ezra, ertrank im Dezember 2021, kurz vor Weihnachten, in einem Teich in der Nähe des Hauses der Großmutter, als diese fatalerweise auf dem Sofa eingeschlafen war. Es folgten keine rechtlichen Konsequenzen für Nix, da ein einmaliges Vergehen nach geltendem Recht in Florida keine grobe Fahrlässigkeit darstellt.

Tracey Nix verlor aber das Vertrauen ihrer Familie. Ihre Tochter Kaila und deren Ehemann, Drew Schock, ließen sie nicht mehr mit ihrem ältesten Sohn allein. Aber Schock wollte ihre Mutter nicht komplett aus dem Leben der Familie ausschließen. „Ich dachte, ich könnte an zweite Chancen glauben“, sagt sie im Interview mit dem lokalen Fernsehsender WSVN. Zum Zeitpunkt des ersten Vorfalls war Kaila Schock im sechsten Monat schwanger mit ihrer Tochter Uriel. Als sie hörte, was Ezra zugestoßen war, raste sie mit dem Auto los und baute auf dem Weg zu ihrer Mutter einen Unfall, der zum Glück glimpflich ausging.

Im November 2022, mit nur sieben Monaten, starb auch Uriel in der Obhut der Großmutter. Nach einer Verabredung mit Freunden ließ Nix das Mädchen mehrere Stunden bei 30 Grad Celsius Außentemperatur allein im Auto vor ihrem Haus sitzen, berichtet die New York Post. Die Großmutter gab in ihrer Aussage bei der Polizei an, sie habe ihre Enkelin „vergessen“.

Tragödie erschüttert Familie aus Florida: Für die Großmutter folgt ein Gerichtsprozess

Das plötzliche Lebensende ihrer beiden Kinder schmerzt Kaila Schock zutiefst, so äußert sie sich im Interview mit ABC Action News. „Über ihre letzten Momente ihres Lebens als Mutter nachzudenken, ist herzzerreißend“, sagt sie über Uriel. Jetzt hat die Familie wegen schweren Totschlags Anklage erhoben. Kaila Schock erklärt: „Objektiv betrachtet, sie gehört ins Gefängnis. Als ihre Tochter bringt es mich um, das zu sagen. Als Mutter verlange ich es. Ich werde für die Kinder kämpfen.“

Der Anwalt der Großmutter, William Fletcher, gibt an, dass beide Ereignisse unglückliche Unfälle gewesen seien. Nix sei „erschüttert“ über den Tod ihrer Enkel. Sollte sie dennoch schuldig gesprochen werden, könnten 12 bis 30 Jahre Gefängnis auf sie zukommen.

Einen qualvollen Hitzetod musste auch ein dreijähriges Kind in Mississippi sterben. Die mutmaßlich verantwortliche Mutter steht ebenfalls wegen Totschlags vor Gericht. (Maibrit Schültken)