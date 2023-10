„Keine Leitplanke, sondern Geländer“: Chef des Shuttle-Service nach Bus-Unglück sauer auf Stadt Venedig

Warum der Bus nahe Venedig 15 Meter in die Tiefe stürzte und 21 Menschen mit in den Tod riss, ist noch unklar. Erste Zweifel werden an der Sicherheit der Brücke laut.

Venedig – Was führte zu dem Bus-Unglück, das nahe Venedig mindestens 21 Menschen, darunter auch drei Deutschen, das Leben kostete? Derzeit kursieren drei Theorien in den italienischen Medien, wie es sich zugetragen haben könnte. Die Ermittler gehen nach aktuellem Stand von einem Schwächeanfall des Busfahrers aus.

Während die Behörden noch auf Hochtouren damit beschäftigt sind, die Todesopfer zu identifizieren, meldete sich der Chef des Busunternehmens kritisch zu Wort. Vor allem die Sicherheit und Stabilität der Fahrbahnbegrenzung auf der rund 70 Jahre alten Brücke stellt er infrage.

Video-Aufnahmen von Bus-Unglück lassen Fragen offen – Sicht bei entscheidender Szene verdeckt

„In diesen Fällen ist alles und nichts schuld“, sagte Massimo Fiorese, der Chef des Transportunternehmens gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. „Denn es war nicht die Leitplanke, die den Bus getroffen hat, sondern andersherum“, so Fiorese. Doch es sei bemerkenswert, wie leicht der Bus die Barriere hatte durchbrechen können. Und verwies auch auf die geringe Geschwindigkeit des Fahrzeugs.

Seine kritische Andeutung stützt der Unternehmer auf die Video-Bilder der Überwachungskamera, welche die dramatische Szene einfing. „Aus dem, was ich auf den Bildern gesehen habe, sieht man den Bus mit weniger als 50 Kilometern pro Stunde kommen.“ Man sähe die Bremslichter des Unglücksbusses vor dem Sturz aufleuchten. „Also hat er gebremst“, so der Chef der „La Linea“-Transporte. Man sähe dann, wie das Fahrzeug sich an die Leitplanke lehne, umkippe und herunterfalle. „Nur dass es sich dabei leider nicht um eine Leitplanke, sondern um ein Geländer handelt“, verdeutlicht er seine Kritik an der Stabilität der Barriere.

Die Ermittler erhofften sich Aufschluss von den Bildern der festinstallierten Überwachungskamera, doch die entscheidende Szene des Absturzes ist durch einen anderen Bus verdeckt. Man sieht nur aus der Ferne, wie der Bus über die Leitplanke stürzt. Zuvor lässt sich erkennen, dass der Bus auf der rechten Fahrbahn zügiger unterwegs ist, als der Bus auf der linken Spur.

Baumaßnahmen auf maroder Brücke in Venedig

Laut Ansa-Bericht habe die Stadt Venedig Renovierungsmaßnahmen für die Rizzardi-Brücke geplant, die den historischen Stadtkern mit dem italienischen Festland verbindet. Die Brücke befinde sich in maroden Zustand und sei deshalb schon seit einigen Wochen restauriert worden. Die Bauarbeiten haben demnach wohl noch angedauert und laut Verkehrsstadtrat über sechs Millionen Euro gekostet. Auch neue Schutzbügel vor Straßenausfahrten sollten errichtet werden.

Ein Experte aus der Verkehrssicherheit ist davon überzeugt, dass die Leitplanken auf der Brücke eine Rolle beim Unglück gespielt haben. „Nach dem, was wir durch unsere Kontakte feststellen konnten, handelte es sich um eine eineinhalb Meter hohe Leitplanke aus einer einzigen Welle“, sagte Giordano Biserni vom Verein der Freunde und Unterstützer der Verkehrspolizei (Asaps). Es hätte die dreifache Höhe gebraucht, um einen Bus, der mitunter bis zu 18 Tonnen wiegt, zu sichern. „Eine solche Leitplanke kann ein Auto halten, aber ein Bus wie dieser ist schwierig.“ (dpa/rku)