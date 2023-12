Mädchen (2) aus Bingen fiel in Fluss nahe Elternhaus – Polizei klärt Details zur Tragödie

Von: Jennifer Lanzinger, Alina Schröder, Kai Hartwig

Ein zweijähriges Mädchen verschwindet in Bingen. Jetzt wurde in einem Fluss eine Kinderleiche gefunden. Es handelt sich um das vermisste Kind.

Update vom 20. Dezember, 16.15 Uhr: Laut Angaben der Polizei sollen die Umstände des Todes der 2-Jährigen aus Bingen genau geklärt werden. Zwar gehen die Beamten weiterhin nicht von einer Straftat aus, dennoch soll eine Obduktion des Mädchens in den kommenden Tagen Gewissheit bringen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Insbesondere wollen die Beamten in Erfahrung bringen, wann und wie das Kleinkind das Haus verlassen hat und an welcher Stelle das Kind in den Fluss gefallen war. „Wir versuchen zu rekonstruieren“, erklärt ein Polizeisprecher. Dafür sollen zudem Befragungen ausgewertet werden.

Sie galt seit Sonntag als vermisst: Polizei bestätigt Tod von Mädchen (2) aus Bingen und nennt Details

Update vom 20. Dezember, 13.25 Uhr: Seit Sonntagabend war die zweijährige Tochter eines Ehepaars aus Bingen vermisst. Daraufhin wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, an der sich unter anderem der DLRG, die Polizei sowie freiwillige Helfer aus der Umgebung beteiligten. Als am Dienstag auch Taucher im nahen Fluss zum Einsatz kamen, gab es schnell traurige Gewissheit: das Mädchen ist tot.

Noch ungeklärt ist, wie die Zweijährige das Haus verlassen konnte und wie genau es zu dem Unglück kam. Hierzu müssten unter anderem die Befragungen im Umfeld der Familie noch ausgewertet werden, erklärt die Polizei gegenüber dem SWR. Laut ersten Erkenntnissen soll das Mädchen in einem unbeobachteten Moment das Wohnhaus verlassen haben und ist dann vermutlich in den Fluss gefallen und ertrunken.

Gemeinde Bingen trauert um tote Zweijährige

Update vom 20. Dezember, 6.55 Uhr: Nach mehr als 40 Stunden konnte die vermisste Zweijährige aus Bingen tot aus dem Fluss Lauchert geborgen werden. Der Schock in der baden-württembergischen Gemeinde sitzt tief. „Alle lassen den Kopf hängen“, beschrieb Bürgermeister Fetzer die Stimmung im Ort am Dienstag. Ob es eine Trauerfeier für das tote Mädchen geben werde, konnte Fetzer noch nicht sagen. Es sei alles zu frisch. Die Familie des Kindes werde durch das Kriseninterventionsteam betreut, sagte Polizeisprecher Christian Sugg am Dienstagnachmittag. Es stünden noch weitere Ermittlungen an.

Bingen: Vermisstes Mädchen (2) tot – Viele Fragen noch offen

Update vom 19. Dezember, 14.06 Uhr: „Die Leiche hat sich in einem von außen nicht einsehbaren Gestrüpp im Wasser befunden“, sagt ein Polizeisprecher der dpa. Wenige Hundert Meter abwärts des Elternhauses fanden Taucher am Dienstag gegen 11.00 Uhr die Kinderleiche. Kurz später wurde sie identifiziert.

Ein Polizeitaucher suchte das Gewässer der Lauchert nach dem zweijährigen Kind ab. © Christoph Schmidt/dpa

Offen bleibt die Frage: Wie ist das Mädchen aus Bingen gestorben? Ist sie in einem unbeobachteten Moment aus dem Haus gelaufen und ihn die Lauchert gefallen? Hinweise auf eine Straftat gebe es momentan jedenfalls nicht, teilt die Polizei mit. Es wurden auch keine konkreten Ermittlungen gegen Einzelpersonen eingeleitet. Höchstwahrscheinlich steckt hinter dem Tod der Zweijährigen ein tragisches Unglück.

Vermisstes Mädchen (2) aus Bingen ist tot: Polizei identifiziert Kinderleiche

Update vom 19. Dezember, 12.55 Uhr: Das tot aus einem Fluss im schwäbischen Bingen geborgene Kind ist das seit Sonntagabend vermisste Mädchen. Die Zweijährige sei identifiziert worden, bestätigte die Polizei in Ravensburg am Dienstag auf Anfrage.

Update vom 19. Dezember, 12.25 Uhr: Bei der Suche nach dem vermissten Kleinkind im baden-württembergischen Bingen haben Einsatzkräfte am Dienstag laut Augenzeugen eine Kinderleiche gefunden. Der Leichnam wurde kurz vor dem Ortseingang Hitzkofen - einem Teilort von Bingen - von einem Taucher entdeckt. Seit Sonntag suchen Helfer in der Gegend nach einer vermissten Zweijährigen.

Die Suche nach dem Mädchen in Bingen im Landkreis Sigmaringen war am Dienstag mit zehn Tauchern fortgesetzt worden. Die Experten von der Wasserschutzpolizei suchten im eiskalten Fluss Lauchert nach dem Kind. Nach Auskunft einer Polizeisprecherin kamen die Taucher vom Polizeipräsidium Einsatz. An der Suche beteiligt war auch die DLRG mit einem Boot sowie Sonar-Gerät.

Die Sonarabsuche und die Tauchgänge starteten am frühen Morgen vom Bingener Ortsteil Hitzkofen flussabwärts. Einsatzkräfte der DLRG und der Polizei liefen zusätzlich das Ufer ab und suchten im Gestrüpp entlang des Flussufers.

Mädchen (2) aus Bingen vermisst: Einsatzkräfte finden Kinderleiche

Update vom 19. Dezember, 11.54 Uhr: Leichenfund in Bingen. Einsatzkräfte sollen nach Medieninformationen eine Kinderleiche aus dem Fluss Lauchert geborgen haben. Das sagte eine Sprecherin der Polizei Ravensburg der Nachrichtenagentur AFP. Aktuell ist noch unklar, ob es sich um das vermisste Mädchen aus Bingen handelt.

Suche nach Mädchen (2) aus Bingen: Polizei verstärkt Einsatzkräfte

Update vom 19. Dezember, 10 Uhr: Noch immer fehlt von der Zweijährigen im schwäbischen Bingen jede Spur. Die Polizei sucht auch am Dienstag mit starken Kräften nach dem vermissten Mädchen. Nun soll ein weiteres Mal ein Gewässer in der Nähe des Elternhauses abgesucht werden. Was dem Kind zugestoßen ist, bleibt weiter unklar. Bisher gebe es weiter keinerlei Spur des Kleinkinds, sagte eine Sprecherin der Polizei in Ravensburg.

Wie die Bild berichtet, soll an der Haustür des Wohnhauses mittlerweile ein Siegel der Polizei angebracht worden sein. Wie das Blatt weiter unter Berufung auf die Polizei berichtet, sei der Grund dafür jedoch nur, weil die Familie aktuell nicht zu Hause sei. Kripo-Beamte sollen zudem Gegenstände sichergestellt haben. Offiziell bestätigt wurden diese Informationen bislang nicht. Wie bereits zuvor bekannt wurde, waren die Eltern des Mädchens bei Bekannten außerhalb der Gemeinde untergebracht.

Vermisstes Mädchen in Bingen - „Es gibt keine Hinweise auf Spuren von Gewalt“

Update vom 19. Dezember, 6.55 Uhr: Die Suche nach einem vermissten Kleinkind in Bingen nahe der Schwäbischen Alb wird am Dienstag fortgesetzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin soll dann unter anderem die Wasserschutzpolizei vor Ort sein. Bis dato blieben alle Suchmaßnahmen nach der Zweijährigen ohne Erfolg.

Spürhunde der Polizei hatten am Montag eine Spur des Mädchens aufgenommen, die zum Fluss Lauchert führte. Das Wohnhaus der Familie befindet sich in Hitzkofen - einem Teilort von Bingen im baden-württembergischen Landkreis Sigmaringen - in unmittelbarer Nähe zu dem Fluss. Der führt dieser Tage Hochwasser.

Das Kriminalkommissariat Sigmaringen ermittelte nach Angaben des Präsidiums zudem im persönlichen und örtlichen Umfeld der betroffenen Familie, um mögliche neue Fahndungsansätze zu erlangen. „Weitergehende Erkenntnisse gab es hier bislang nicht“, teilten die Beamten am Abend mit. „Es gibt keine Hinweise auf Spuren von Gewalt“, sagte Polizeisprecher Christian Sugg. Die Eltern des Mädchens waren bei Bekannten außerhalb der Gemeinde untergebracht.

Mädchen (2) seit Sonntag vermisst: Polizei sucht mit Hochdruck – „Wäre ein großer Glücksfall“

Update vom 18. Dezember, 16.55 Uhr: Am Sonntagabend waren bereits rund 180 Einsatzkräfte an der Suche nach dem vermissten Mädchen beteiligt, darunter auch die Feuerwehr. Nun ist laut der Schwäbischen Zeitung ein Großaufgebot der Polizei vor Ort. Um die 100 Beamtinnen und Beamte suchen demnach am Montagnachmittag das Gebiet rund um das Elternhaus der Zweijährigen in Hitzkofen ab. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

Trotz aller intensiven Suchmaßnahmen schwinde jedoch die Hoffnung. „Es wäre ein großer Glücksfall, wenn wir das Kind lebendig finden“, sagte Polizeisprecher Christian Sugg der Zeitung zufolge. Derzeit gebe es noch keine Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Mädchens.

Mädchen (2) seit Sonntag vermisst: Umgebung des Elternhauses macht „Lage noch dramatischer“

Update vom 18. Dezember, 14.02 Uhr: Die Suche nach dem zweijährigen Mädchen aus Bingen im baden-württembergischen Landkreis Sigmaringen könnte sich durch einen Fluss schwieriger gestalten. Der Bürgermeister der Gemeinde hat auf die Gefahr hingewiesen. Die Lauchert sei normalerweise ein ruhiger Fluss, habe aber gerade Hochwasser. „Das macht die Sache noch dramatischer“, sagte Bürgermeister Jochen Fetzer (parteilos) am Montag. „Es ist deutlich mehr Wasser im Fluss als üblich.“ Das Wohnhaus der Familie befindet sich in Hitzkofen – einem Teilort von Bingen – in unmittelbarer Nähe zu dem Fluss.

Polizeitaucher suchten am Sonntag auch in einem Wehr nach dem vermissten Kind. Das Wehr befindet sich zwischen Bingen und Sigmaringendorf, wo die Lauchert in die Donau mündet. „Wir haben keine Spur von dem vermissten Mädchen dort gefunden“, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit.

Update vom 18. Dezember, 12.36 Uhr: Die Einsatzkräfte in Bingen geben trotz aller Wetter-Widrigkeiten nicht auf und hoffen weiter, das vermisste zweijährige Mädchen im baden-württembergischen Landkreis Sigmaringen wohlauf zu finden. „Wir hoffen auf einen glücklichen Ausgang“, sagte Polizeisprecher Christian Sugg am Montag.

Die Gegebenheiten müssten aber realistisch im Blick behalten werden: Die Temperaturen in der vergangenen Nacht seien unter null gewesen. „Das Mädchen ist unseren Kenntnissen zufolge lediglich mit einem Schlafanzug bekleidet. Das sind die Rahmenbedingungen, die wir haben, die für eine solche Suche im Vermisstenfall nicht sonderlich förderlich sind.“

Update vom 18. Dezember, 10.11 Uhr: Im Fall eines vermissten zweijährigen Mädchens in Bingen (Landkreis Simaringen) hat die Polizei weitere Details veröffentlicht. Laut dem zuständigen Polizeipräsidium Ravensburg verschwand das Kleinkind am Sonntagnachmittag (17. Dezember). Es habe „das elterliche Haus mutmaßlich in einem unbeobachteten Moment zwischen 16 und 17 Uhr verlassen“.

Anschließend sei eine Suchaktion mit einem „Großaufgebot von rund 180 Einsatzkräften der Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und DRK, bei dem auch Taucher, Spürhunde und eine Drohne zum Einsatz kamen“, angelaufen. Diese sei aber „ergebnislos“ verlaufen. Am Montagmorgen wurde die Suche fortgesetzt: „Die umfangreichen Suchmaßnahmen mit dem Einsatz eines Polizeihubschraubers, Mantrailer-Hunden und Polizeikräften dauern aktuell weiter an.“

Die Polizei veröffentlichte zudem eine Beschreibung des vermissten Mädchens:

Alter: 2 Jahre

Größe: ca. 60 Zentimeter

Haarfarbe: Blond

Augenfarbe: Blau

Kleidung: Mutmaßlich ein Schlafanzug

Die Ermittlungen wurden von dem Kriminalkommissariat Sigmaringen aufgenommen. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07571/104-0 zu melden.

Update vom 18. Dezember, 8.57 Uhr: Die Suchaktion nach einem vermissten zweijährigen Mädchen in Bingen (Baden-Württemberg) ist am Montagmorgen fortgesetzt worden. Das Kleinkind ist seit Sonntagabend verschwunden. Es werde geprüft, ob ein Polizeihubschrauber in der Region am Fuße der schwäbischen Alb zur Unterstützung fliegen kann. Nebel erschwerte dies zuvor.

Man werde „alle Register ziehen“, um das Kleinkind zu finden, darunter unter anderem erneut Taucher und Spürhunde einsetzen, so eine Polizeisprecherin.

Mädchen (2) vermisst: 200 Einsatzkräfte starten große Suchaktion – auch Taucher im Einsatz

Erstmeldung vom 18. Dezember, 8.37 Uhr: Bingen – Seit Sonntagabend (17. Dezember) sucht die Polizei nach einem Kleinkind. Das zwei Jahre alte Mädchen war in der Region Bingen nahe der schwäbischen Alb verschwunden. Die großangelegte Suchaktion am Sonntag verlief zunächs erfolglos, wie eine Polizeisprecherin gegenüber IPPEN.MEDIA erklärte.

„Es kamen auch Taucher zum Einsatz“, so die Sprecherin. Doch da es zunächst „keine weiteren Hinweise mehr“ gab, musste die großflächige Suche gegen Mitternacht vorerst eingestellt werden. Ein einsatzbereiter Hubschrauber konnte witterungsbedingt nicht abheben. Man wolle diese aber am Montag fortsetzen, ergänzte die Polizeisprecherin. In welchem Umfang dies geschehe, werde am Montagmorgen entschieden.

Laut Polizeiangaben beteiligten sich insgesamt rund 200 Einsatzkräfte an der großangelegten Suchaktion. Darunter waren Kräfte under anderem der Polizei, Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks.

Wegen der niedrigen Temperaturen vor Ort geht die Polizei davon aus, dass sich das kleine Mädchen in großer Gefahr befindet. Daher habe man schnell einschreiten müssen. Weitere Angaben zum Verschwinden des Mädchens machte die Polizei zunächstnicht.

