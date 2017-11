Zweijährige schreit, bis Polizei vor der Tür steht - aus diesem Grund

Buchstäblich die ganze Nachbarschaft zusammen geschrieen hat ein zweijähriges Mädchen in der Pfalz. Schließlich kam sogar die Polizei.

Lautes Kindergeschrei am frühen Abend des 1. November versetzte eine Anwohnerin in Bad Bergzabern in der Südpfalz so in Aufregung, dass sie die Polizei alarmierte. Sofort eilten Beamte zu dem Mehrfamilienhaus und trafen völlig verdutzte Eltern an: Ihre zweijährige Tochter hatte so laut geschrieb,m weil sie ihr die Haare gewaschen hatten. Dagegen hatte das Kind lautstark rebelliert.

