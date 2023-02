2000 Euro Rente: Das müssen Sie dafür verdienen

Von: Lisa Mayerhofer

Ein älterer Mann zählt Geld an einem Tisch.

Die Renten sind 2022 so stark gestiegen wie seit Jahren nicht mehr. Eine gesetzliche Rente von 2000 Euro monatlich ist allerdings für viele Menschen unerreichbar.

Berlin – Die Netto-Renten in Deutschland sind einem Bericht zufolge im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit Jahren nicht mehr. Senioren hätten seit Juli monatlich im Schnitt 63 Euro mehr in der Tasche, berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf erste Daten der Deutschen Rentenversicherung zur Entwicklung der Altersgelder im vergangenen Jahr. Demnach sei die ausgezahlte Durchschnittsrente von 1.089 auf 1.152 Euro gestiegen, schreibt merkur.de.

Rente in Deutschland: 2022 sind die Durchschnittsrenten gestiegen

Männer bekamen den Angaben zufolge im Schnitt monatlich 1.276 Euro und damit 68 Euro netto mehr. Frauen erhielten 1.060 Euro, ein Plus von 59 Euro. Die durchschnittliche Netto-Witwenrente stieg von 512 auf 540 Euro, die Witwerrente von 374 auf 396 Euro. Demnach gab es im vergangenen Jahr das höchste Netto-Plus für Rentner seit vielen Jahren. 2013 hatte die Durchschnittsrente noch bei 855 Euro gelegen.

Das sind insgesamt gute Nachrichten für Rentner. Allerdings brauchen Senioren angesichts der gestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie auch mehr Geld, um nicht in die Altersarmut zu rutschen. Denn bei vielen Menschen in Deutschland folgt im Alter das böse Erwachen: Die Rente fällt viel niedriger aus als das Gehalt.

Wie viele Menschen eine gesetzliche Rente von 2000 Euro erhalten

Wer im Ruhestand mehr Geld als die Durchschnittsrente von 1.152 Euro erhalten möchte, muss über einen sehr langen Zeitraum hinweg hohe Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen, also sehr gut verdienen. Eine monatliche Rente von 2.000 Euro beziehen deshalb in Deutschland nur wenige Menschen. Laut dem Onlineportal focus.de waren es 2015 angesichts von Millionen Rentnern geraden einmal 97.271 Menschen, die so viel Geld von der gesetzlichen Rentenversicherung erhielten.

Wie viel man verdienen muss, um 2.000 Euro Rente zu beziehen, lässt sich maßgeblich über die Entgeltpunkte errechnen: Entgeltpunkte, auch Rentenpunkte genannt, sammeln Arbeitnehmer während ihres Arbeitslebens ganz automatisch, indem sie Teile ihres Bruttogehalts in die Rentenkasse einzahlen.

Wie viele Rentenpunkte man dann pro Arbeitsjahr erhält, hängt von zwei Faktoren ab: Dem eigenen Einkommen und dem jährlich neu berechneten Durchschnittsentgelt. Im Jahr 2022 lag das vorläufige Durchschnittsentgelt bei 38.901 Euro. Wer also genau so viel im Jahr 2022 verdient hat, hat genau einen Rentenpunkt erhalten.

So können Sie Ihre zukünftige Rente schätzen

Wie viele Rentenpunkte man im Laufe seines Erwerbslebens angesammelt hat, bestimmt, wie viel Rente man später erhält. Wer beispielsweise 45 Jahre lang das jeweilige Durchschnittsgehalt verdient hat, hat 45 Rentenpunkte gesammelt. Dann lässt sich die zukünftige Rentenhöhe mit der folgenden Formel der Deutschen Rentenversicherung schätzen:

Entgeltpunkte x aktueller Rentenwert x Rentenartfaktor x Zugangsfaktor = Monatliche Rentenhöhe

Wer die klassische Altersrente erhält und zur Regelaltersgrenze in den Ruhestand geht, kann die zwei letzten Faktoren bei seinen Berechnungen außen vor lassen. Der Rentenwert bezieht sich auf die Unterschiede zwischen Ost und West. Aktuell beträgt er für die alten Bundesländer 36,02 Euro und die neuen Bundesländer 35,52 Euro. Wer also 45 Entgeltpunkte hat, kommt dem Rentenschätzer zufolge auf 1.598 Euro.

2000 Euro Rente: So viel muss man verdienen

Berechnungen zeigen: Um auf 2.000 Euro Rente (vor Steuern!) zu kommen, braucht man etwa 60 Entgeltpunkte. Doch wer kann schon sechs Jahrzehnte lang zu arbeiten? Das bedeutet, dass man bei 45 Arbeitsjahren mit seinem Bruttoverdienst etwa ein Drittel über dem Durchschnitt verdienen muss – und das jedes Jahr.

Laut focus.de muss dafür der Verdienst im Durchschnitt bei mindestens 4.500 Euro brutto im Monat liegen – und das über 45 Jahre lang. Das ist für viele Menschen nicht realisierbar – deshalb ist es für sie besonders wichtig, noch zusätzlich privat vorzusorgen und sich nicht allein auf die gesetzliche Rente zu verlassen.

