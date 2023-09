Pech für Jahrgang 1964: Renteneintrittsalter wird schrittweise angehoben

Von: Marvin K. Hoffmann

Wann kann ich in Rente gehen? Die Frage stellen sich wohl alle Arbeitnehmer in Deutschland. Wer Jahrgang 1964 oder jünger ist, muss länger arbeiten. Doch es gibt Ausnahmen.

Hamm – Wer wie lange arbeiten gehen muss, bevor er oder sie in Rente gehen kann, ist in Deutschland klar geregelt: Der Gesetzgeber hat dafür ein bestimmtes Renteneintrittsalter festgelegt, ab dem man ohne Abschläge die Rente genießen kann. Wer vor 1964 geboren ist, hat dabei einen kleinen Vorteil, berichtet wa.de.

Wer vor 1964 geboren ist, muss nicht bis 67 arbeiten und kann eher in Rente gehen

Menschen dieser Jahrgänge dürfen nämlich bereits vor Vollendung des 67. Lebensjahres aus dem Berufsleben ausscheiden, wenn sie 45 Arbeitsjahre nachweisen können. Dabei schaffen es manche sogar noch viel früher – wer genug verdient und viel sparen kann, könnte schon im Alter von 45 in Rente gehen.

Keine Rente ohne Antrag Wer in Rente gehen möchte und die nötigen Voraussetzungen erfüllt, muss einen entsprechenden Rentenantrag bei der Rentenversicherung stellen. Die nötigen Antragsformulare lassen sich sogar bequem online downloaden. Doch Achtung: Der Rentenantrag sollte ungefähr drei Monate, also ein Vierteljahr, vor dem geplanten Renteneintritt beim zuständigen Rentenversicherungsträger eingehen.

Altersgrenze für Regelaltersrente ohne Abschläge wird schritteweise bis 2031 auf 67 Jahre angehoben

„Die Altersgrenze für die Regelaltersrente ohne Abschläge wird bis 2031 schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Angefangen mit dem Geburtsjahrgang 1947, wird die Altersgrenze bis 2023 um jährlich einen Monat angehoben“, erklärt die Deutsche Rentenversicherung. Und: „Ab 2024 wird die Altersgrenze beginnend mit dem Geburtsjahrgang 1959 in Zwei-Monats-Schritten angehoben. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 gilt dann die Regelaltersgrenze von 67 Jahren.“ Die Regelaltersgrenzen gliedern sich also folgendermaßen:

Geburtsjahr Anhebung in Monaten Regelaltersgrenze vor 1947 0 65 Jahre 1947 1 65 Jahre, 1 Monat 1948 2 65 Jahre, 2 Monate 1949 3 65 Jahre, 3 Monate 1950 4 65 Jahre, 4 Monate 1951 5 65 Jahre, 5 Monate 1952 6 65 Jahre, 6 Monate 1953 7 65 Jahre, 7 Monate 1954 8 65 Jahre, 8 Monate 1955 9 65 Jahre, 9 Monate 1956 10 65 Jahre, 10 Monate 1957 11 65 Jahre, 11 Monate 1958 12 66 Jahre 1959 14 66 Jahre, 2 Monate 1960 16 66 Jahre, 4 Monate 1961 18 66 Jahre, 6 Monate 1962 20 66 Jahre, 8 Monate 1963 22 66 Jahre, 10 Monate ab 1964 24 67 Jahre

Für Menschen mit Schwerbehinderung gilt ein anderes Renteneintrittsalter

Es gibt jedoch auch Ausnahmen. So erklärt die Deutsche Rentenversicherung: „Das Renteneintrittsalter wird nicht für alle Versicherten auf 67 Jahre angehoben. Einige Altersrenten sind davon ausgenommen. Doch auch für sie gelten künftig höhere Eintrittsalter.“ So wird beispielsweise die Altersgrenze für eine abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen stufenweise vom 63. auf das 65. Lebensjahr angehoben. Dazu muss eine Schwerbehinderung von mindestens 50 Prozent nachgewiesen werden. Die Ausnahmen von der Rente mit 67 im Überblick:

Altersrente für schwerbehinderte Menschen : Die Altersgrenze für eine abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen wird stufenweise vom 63. auf das 65. Lebensjahr angehoben.

: Die Altersgrenze für eine abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen wird stufenweise vom 63. auf das 65. Lebensjahr angehoben. Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute : Für die betroffenen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, wird die Altersgrenze stufenweise auf das 62. Lebensjahr angehoben.

: Für die betroffenen Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, wird die Altersgrenze stufenweise auf das 62. Lebensjahr angehoben. Altersrente für besonders langjährig Versicherte: Anspruch darauf haben Versicherte, die mindestens 45 Jahre Versicherungszeit zurückgelegt und die maßgebliche Altersgrenze erreicht haben.

„Langjährig Versicherte“ können vor Vollendung des 67. Lebensjahres abschlagsfrei in Rente gehen

Als „langjährig Versicherte“ gelten Menschen, die mindestens 45 Jahre lang Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben. Dadurch dürfen sie bereits vor Vollendung des 67. Lebensjahres abschlagsfrei in Rente gehen. Die Idee dahinter: Mit ihrer Lebensarbeitsleistung unterstützen sie das Rentensystem und werden dafür „belohnt“. Dabei kommt es nicht nur auf die reine Arbeitszeit in einer beitragspflichtigen Beschäftigung an. Weitere anrechenbare Zeiten sind:

Pflichtbeiträge aus selbstständiger Tätigkeit

versicherungspflichtige geringfügige Beschäftigungen

Wehr- und Zivilpflicht

nicht erwerbsmäßige Pflege von Angehörigen

Bezug von Arbeitslosengeld

Bezug von Krankengeld

Kindererziehungszeiten

Nun ist Deutschland ein freies Land. Wer nicht will, wird also auch nicht gezwungen, bis zu seinem 67. Lebensalter zu arbeiten. Wer schon früher in Rente gehen möchte, aber die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, kann dies tun – er oder sie müsste dann allerdings Abschläge in Kauf nehmen.

Renteneintritt mit 63 Jahren unter bestimmten Voraussetzungen möglich

Für alle, die mindestens 35 Beitragsjahre angespart haben, greift die Rente, die 2024 noch einmal erhöht werden dürfte, für langjährig Versicherte. Ein Renteneintritt wäre dann mit 63 Jahren möglich. Allerdings wird diesen Menschen pro Jahr ihres vorzeitigen Rentenbezugs eine Minderung von 3,6 Prozent von ihrer Rente abgezogen. Dieser Abschlag kann insgesamt bis zu 14,4 Prozent betragen – und hat ein Leben lang Bestand. „Diese Kürzung können Sie durch zusätzliche Beitragszahlungen ganz oder teilweise ausgleichen. Das lohnt sich jedoch nicht immer“, erklärt die Deutsche Rentenversicherung.

Es gibt nicht nur die gesetzliche Rente

Jeder sollte für sich also genau überlegen, wann er in Rente geht. Auch eine private Altersvorsorge wie die Riester-Rente könnte helfen, im Alter gut über die Runden zu kommen – vor der anstehenden Reform hat ein Riester-Experte aber einen klaren Tipp. Eine weitere Möglichkeit bietet zudem ein fremdes Land. Die Geschwister Carola und Oliver Leue aus NRW beispielsweise genießen ihre Rente in Bulgarien – generell fließen viele deutsche Rentengelder ins Ausland.