Arbeitslosenquote: Bayern knackt die 2 vor dem Komma

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Zuge des Herbstaufschwungs auf rund 209 000 gesunken - die Erwerbslosenquote erreichte damit einen Tiefststand seit 20 Jahren.

München - „Erstmals seit Erfassung der Arbeitslosenquote können wir für Bayern eine Arbeitslosenquote von unter drei Prozent verkünden“, sagte Ralf Holtzwart, Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg. Die Quote ging gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte auf 2,9 Prozent zurück.

„Eine Zwei vor dem Komma hat zuvor kein anderes Bundesland erreicht“, sagte Holtzwart. Im Vergleich zum September waren im Freistaat zuletzt etwa 12 000 Menschen weniger ohne Job. Gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl der Arbeitslosen um rund 19.000.