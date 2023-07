E-Plattform: Audi muss sich bei Technologie helfen lassen - ausgerechnet in China

Von: Patrick Freiwah

Audi benötigt eine neue Elektro-Plattform. Bis die Architektur serienreif ist, dauert es jedoch noch einige Jahre. © NurPhoto/Imago

Audi war lange bekannt für „Vorsprung durch Technik“. Doch den eigenen Markenanspruch erfüllt das Unternehmen immer weniger. Jetzt müssen sich die Bayern sogar Technik-Hilfe holen - in China.

Ingolstadt/München - Audi befindet sich mit der Fertigstellung des geplanten „Trinity“-Projekts in Verzug. Statt 2026 könnte die Elektroauto-Architektur der nächsten Generation nun offenbar erst 2029 oder gar 2030 serienreif sein. Diese Verzögerung ist dem Vernehmen nach ein mitentscheidender Grund, dass Markus Duesmann als Audi-Chef abgesetzt wurde.

Um auf dem wichtigen chinesischen Markt bestehen zu können, benötigt die VW-Tochter händeringend eine Plattform für die Entwicklung neuer E-Autos. Weil der erwähnte SSP-Unterbau noch auf sich warten lässt, sieht sich Audi scheinbar zu einem Schritt genötigt, der vor wenigen Jahren eigentlich undenkbar schien: Die Zuhilfenahme eines externen Unternehmens, um eine Fahrzeugarchitektur zu erhalten. Mit der Plattform-Maßnahme in China wolle man die Entwicklungszeiten kürzen.

Audi möchte in China offenbar Plattform-Spender für E-Autos heranziehen

Wie die Automobilwoche berichtet, prüfen die Ingolstädter die Möglichkeit, sich der Elektro-Plattform eines chinesischen Anbieters zu bedienen. Das Blatt bezieht sich auf Unternehmenskreise von Audi, nach denen bereits Gespräche stattfinden. Offiziell bestätigte die Marke mit den vier Ringen (“Vorsprung durch Technik”) die Suche noch nicht. Intern soll Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume für das Vorhaben aber bereits „grünes Licht“ gegeben haben.

Das Elektroauto-Portal Electrive.net spekuliert derweil über mögliche Partnerschaften mit chinesischen Anbietern. Dabei käme womöglich Geely in Frage, das eine neue Elektro-Plattform (SEA) angeblich als Open-Source-Lösung anbieten möchte. Auch der Auftragsfertiger Foxconn (MIH-Plattform) sowie der China-Marktführer BYD (über die Tochter FinDreams) werden als mögliche Plattform-Spender genannt.

Es ist jedoch nicht so, dass Audi mit E-Autos in China bislang nicht vertreten wäre: Derzeit hat die Premiummarke die Modelle Q4 e-tron und Q5 e-tron im Angebot, die Crossover basieren noch auf der Konzernplattform MEB. Dann sind offenbar für Ende 2024 (oder später) Elektromodelle geplant, welche auf der neuen Unterbau-Struktur „Premium Platform Electric“ (PPE) gefertigt werden. Die wird in einem Zwischenschritt den Wechsel auf eine Systemspannung von 800 Volt ermöglichen, führt das Portal aus.

Audi hinkt in China bei E-Autos hinterher - neues Werk entsteht mit FAW

Für diese Zwecke baut Audi derzeit in in der nordchinesischen Metropole Changchun eine neue Elektroauto-Produktionsstätte, gemeinsam mit Joint-Venture-Partner FAW. Pro Jahr sollen dort etwa 150.000 elektrische Fahrzeuge vom Band rollen, dabei handelt es sich um die Modelle Audi A6 e-tron und Audi Q6 e-tron. FAW produziert bereits seit dem Jahr 1988 für Audi Fahrzeuge in China, in der entstehenden Fabrik wird dem Vernehmen nach auch der Hauptsitz von FAW-Audi sein.

China ist der weltgrößte Automarkt, Elektroautos machen dort mittlerweile knapp 25 Prozent des Absatzes aus. Audi befindet sich bei den Verkaufszahlen im Reich der Mitte unter den Erwartungen: Im ersten Quartal wurden dort 3237 Stromer abgesetzt. Zum Vergleich: Lokalmatador BYD („Build Your Dreams“) konnte zwischen Januar und März 264.647 E-Autos verkaufen. (PF)