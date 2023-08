Audi-Premiere: Erstes E-Auto auf innovativer Plattform kündigt sich an

Von: Patrick Freiwah

Teilen

2024 bringt Audi mit dem Q6 e-tron sein erstes eigenes Elektroauto an den Start. © Audi AG

Audi bedient sich bei Elektroautos aus dem VW-Konzernregal. Das hat demnächst ein Ende: Mit dem Q6 e-tron startet die Entwicklung des ersten eigenen Stromers.

Ingolstadt/München - Spannende Zeiten bei Audi: Im Mutterkonzern geht es angesichts des elektrifizierten Wettbewerbes rund und die Tochter aus Bayern sucht ihr Heil bei der Entwicklung künftiger Elektroautos zunehmend im Reich der Mitte. Die Premiummarke steckt selbst in einem Umbruch, aufgrund der Trennung vom Chef und einer Neuausrichtung, die dem Vernehmen nach mehr auf die Belange in Wolfsburg und Zuffenhausen Rücksicht nehmen soll.

Bei Audi ist die Rede von der größten Modelloffensive in der Geschichte der Marke. Demnächst steht bei dem Hersteller ein Wendepunkt in Sachen Elektrifizierung an: die erste eigens konzipierte Plattform wird serienmäßig zum Einsatz kommen. Das Premierenmodell mit der neuen Technologie ist der Audi Q6 e-tron, das Fahrzeug wurde auf der neuen Premium Platform Electric (PPE) entwickelt, die zusammen mit Porsche entstanden ist. Einen Ausblick auf das Premium-SUV gibt ein Prototyp aus Ingolstadt, der bei der Marke mit den vier Ringen hinsichtlich E-Autos ein neues Zeitalter einläutet.

Audi bringt den Q6 e-tron: Variable PPE-Plattform bietet viele Möglichkeiten

Das Besondere an der mit der VW-Sportwagentochter konzipierten Plattform: Sie ist in der Größe skalierbar und bietet den Untergrund für Modelle, Fahrzeuge aus dem Mittel- und Oberklassesegment. Der Radstand ist variabel einstellbar, die PPE-Plattform kann je nach Baureihe und Ausführung verschiedene Akkugrößen beherbergen. Ein weiterer Clou der Konstruktion: Sowohl SUV mit viel Bodenfreiheit als auch flache Modelle wie Sportback- oder Kombivarianten können darauf entstehen, erklärt Audi am Rande der Präsentation eines Prototypen (siehe Bild).

Eine bedeutungsvolle Säule beim neuen Q6 e-tron werden auch Over-the-air-Updates (OTA) sein, drahtlose Software-Updates für das künftige Aftersales-Geschäft. An Bord der SUV-Neuheit wird eine neue Lichttechnologie sein, Matrix LED-Scheinwerfer sowie eine digitale Lichtsignatur. Deren Modifikation können Kunden über das Infotainmentsystem Audi MMI vornehmen, die Buchung für das Fahrzeug-Update erfolgt über „Functions on Demand“. Es handelt sich zudem um das erste BEV-Modell, das im Werk Ingolstadt vom Band läuft.

Neues Elektro-SUV von Audi: Macan-Bruder mit 600 km Reichweite

Bei den Motoren fand für den Q6 e-tron eine grundlegende Überarbeitung statt: Sie sollen effizienter und leiser sein, zudem eine höhere Leistungsdichte erzeugen. Außerdem konnte bei der Produktion laut Audi der Anteil des Rohstoffes Seltene Erden reduziert werden. Die Audi-Neuheit wird im nächsten Jahr zeitverzögert den Marktstart vollziehen. Aufgehalten haben eine frühere Fertigstellung dem Vernehmen nach Probleme mit dem Ausrollen der neuen Software. Berichten zufolge werden hier noch Sonderschichten gefahren, um den Q6 e-tron auf ein ähnliches Niveau wie die Konkurrenz von Tesla und Co. zu hieven. Die Vorstellung des Serienmodells ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant. Die Eckdaten des neuen Elektro-SUV der Mittelklasse:

Elektro-SUV auf Basis der neuen PPE-Plattform (wie der neue Porsche Macan EV).



800-Volt-Architektur mit der Option auf Schnellladen mit 270 Kilowatt.



Verschiedene Antriebskombinationen mit einer mutmaßlichen Leistung bis 517 PS.

Modellvarianten: e-tron 45 (Heckantrieb), e-tron 55 Quattro und SQ6 Quattro (beide Allrad).



Potenzielle Reichweite des Audi Q6 e-tron: vermutlich bis 600 km (WLTP)

Zwei verschiedene Akkupakete mit 86 kWh und 100 kWh Leistung.



Die Preise für das elektrische Erstlingswerk aus Ingolstadt stehen noch nicht fest, sie werden zwischen dem kleineren Q4 e-tron (ab knapp 52.000 Euro) und dem größeren Q8 e-tron (74.400 Euro) angesiedelt.

Parallel dazu erweitert Audi seinen technologischen Horizont - und nimmt die Hilfe eines chinesischen Herstellers in Anspruch. (PF)