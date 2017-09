Audi rüstet Stammwerke für Elektroautos um

Navigation in Richtung E-Zukunft

Audi bereitet seine Stammwerke in Ingolstadt und Neckarsulm jetzt für den Bau von Elektroautos vor. Vorstandschef Rupert Stadler sagte am Mittwoch auf einer Betriebsversammlung: „Künftig fahren in jedem unserer Werke auch Elektroautos vom Band.“