Aiwanger teilt gegen Bürgergeld-Empfänger aus – und erntet Gegenwind: „Zynisch und realitätsfremd“

Von: Patricia Huber

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat auf Twitter gefordert, arbeitsfähigen Personen künftig kein Bürgergeld mehr zu bezahlen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat mit einem kontroversen Bürgergeld-Vorschlag für Aufregung gesorgt. Dafür hagelt es von mehreren Seiten scharfe Kritik.

München – Der Arbeitskräftemangel in Deutschland hat sich zu einem großen Problem entwickelt. Inzwischen fehlt es in zahlreichen Branchen an Personal. Die Ampel-Koalition tüftelt daher bereits an einer potenziellen Problemlösung. Eine Idee ist dabei die „Chancen-Karte“, mit der gezielt die Zuwanderung von Fachkräften gefördert werden soll. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hält davon aber offenbar wenig und würde lieber Bürgergeld-Empfänger in die Pflicht nehmen.

Aiwanger: „Bürgergeld nicht mehr für Arbeitsfähige auszahlen“

„Bürgergeld darf nicht mehr für Arbeitsfähige ausbezahlt werden, sonst bekommen wir den Arbeitskräftemangel nie in den Griff, selbst wenn noch so viele Menschen einwandern“, schreibt der Politiker auf seinem Twitter-Account. „Der Personalmangel verschärft sich sogar, weil auch diese Menschen betreut/versorgt werden müssen“, so Aiwanger weiter.

Reaktionen auf diesen drastischen Vorschlag lassen nicht lange auf sich warten. So fragt der Grünen-Politiker und EU-Parlamentsmitglied Erik Marquardt in den Kommentaren nach, ob dies ein Vorschlag Aiwangers sei „verfassungsfeindlich Zwangsarbeit einzuführen“. Kurz darauf teilt Marquardt mit, dass er von Aiwanger auf Twitter blockiert wurde.

Auch die NGO mit dem Namen „Ich bin armutsbetroffen“ meldet sich unter Aiwangers Tweet mit klaren Worten: „Dieser Vorschlag ist so abgrundtief unmenschlich und ethisch fragwürdig und zeigt außerdem, dass sie überhaupt keine Ahnung haben.“

Bürgergeld-Vorschlag von Aiwanger: Sozialaktivistin findet Aussagen „zynisch“

Gegenüber IPPEN.MEDIA äußert sich auch Helena Steinhaus vom Verein Sanktionsfrei e.V. zu Aiwangers Tweet. „Diese Aussage ist zutiefst zynisch und realitätsfremd und befeuert die ohnehin schon populistisch geführte Debatte rund um Menschen, die Bürgergeld beziehen und von Armut betroffen sind. Es ist schlicht falsch, dass der Fachkräftemangel dadurch behoben werden könnte, dass Sozialleistungen nicht mehr ausgezahlt werden. Das weiß auch Herr Aiwanger.“

Zudem stellt die Sanktionsfrei-Gründerin klar: „Das Grundgesetz garantiert die Menschenwürde und bestimmt, dass Deutschland ein Sozialstaat ist. Ein Glück, dass Hubert Aiwanger an diesen Grundprinzipien unserer Gesellschaft nichts ändern kann.“