Automotive Ranking 2023: Mercedes nicht mehr die beliebteste Automarke der Deutschen

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Die derzeit beliebteste Automarke der Deutschen ist nicht mehr Mercedes. Ein anderer heimischer Hersteller konnte sich knapp gegen die Schwaben durchsetzen.

Köln - Mercedes-Benz ist laut einer YouGov-Umfrage erstmals seit 2020 nicht mehr die beliebteste Automarke der Deutschen. Mit einem Wert von 23,4 Punkten belegt der schwäbische Autobauer in diesem Jahr nur noch den zweiten Platz. Neuer, wenn auch sehr knapper Spitzenreiter ist Audi mit 23,5 Punkten. In den Jahren 2021 und 2022 mussten sich die Ingolstädter noch mit Rang zwei begnügen.

Nationales Automotive Ranking 2023: BWM rutscht ab

Volkswagen verbessert sich mit einem Wert von 22,6 Punkten im Vergleich zu den beiden Vorjahren vom vierten auf den dritten Platz. BMW hingegen rutscht im Vergleich zu den Vorjahren auf den vierten Platz ab. Die erste ausländische Automarke ist Skoda, die wie in den Jahren 2021 und 2022 den fünften Platz belegt.

Die zweite Hälfte der Top 10 wird von Toyota angeführt. Es folgen Volvo, Porsche, Opel und zuletzt Ford.

Deutsche Autobauer müssen sich nur gegen Toyota geschlagen geben

Die deutschen Automobilhersteller sind auch international gut aufgestellt. Zwar führt der japanische Konzern Toyota das globale Ranking an, das in 18 Märkten weltweit ermittelt wird. Doch auf den nächsten vier Plätzen folgen Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen und Audi. Damit sind vier deutsche Automobilhersteller unter den internationalen Top 10 vertreten.

Neben Toyota sind mit Honda (Platz sechs), Nissan (Platz neun) und Lexus (Platz zehn) drei weitere japanische Hersteller unter den zehn beliebtesten Automarken. Komplettiert wird das Ranking durch Ford (Platz sieben) und Volvo (Platz acht).

Tschüss Auto-Zwerge: Zehn kleine Fahrzeuge, die aus Städten verschwinden Fotostrecke ansehen

Toyota ist in allen 18 untersuchten Märkten in den jeweiligen Top Ten vertreten, Mercedes-Benz in 16 Märkten und BMW in 17 Märkten. In Spanien und Italien führt Mercedes-Benz die lokalen Rankings an. Volkswagen schafft es sogar in fünf Märkten an die Spitze: In Brasilien, Dänemark, Mexiko, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind die Wolfsburger am beliebtesten.

Das YouGov Automotive Ranking Die Ergebnisse des Automotive Rankings 2023 für Deutschland basieren auf Online-Interviews, die YouGov im Zeitraum vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 für den YouGov BrandIndex repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren durchgeführt hat. Der Indexwert bzw. der Punktwert einer Marke stellt dabei ihr durchschnittliches Abschneiden in der Gesamtbevölkerung in sechs verschiedenen Bewertungsdimensionen dar: Allgemeiner Eindruck, Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft und Arbeitgeberimage.