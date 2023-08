Fränkischer Autozulieferer schließt zwei Deutschland-Standorte: 270 Stellen betroffen

Corona, Ukraine-Krieg und Energiekrise

Immer mehr Autozulieferer haben zu kämpfen. Nun schließt ein fränkisches Unternehmen zwei Produktionsstandorte in Deutschland.

Kitzingen – Das Investitionsklima in Deutschland ist „wirklich schlecht“. Mit diesen harten Worten hat Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), im Merkur-Interview über Deutschlands Wirtschaft gesprochen. Doch die Entwicklung sprechen dafür, dass der Ökonom mit seiner These recht behält. Besonders in der Branche der Autozulieferer sieht es düster aus. Viele wurden durch die Corona-Pandemie schwer getroffen – Insolvenzen folgten.

Fränkischer Autozulieferer schließt Standorte: 270 Arbeitsplätze betroffen

Jetzt geht ein weiterer Zulieferer einen großen Schritt: Im fränkischen Kitzingen wird die Firma Fehrer gleich zwei Produktionsstandorte schließen. Geplant ist eine Stilllegung der Produktionsstätten in Großlangheim und Wiesentheid, wie inFranken.de berichtet. „Insgesamt sind 270 Arbeitsplätze betroffen. 140 in Großlangheim und 130 in Wiesentheid“, erklärte eine Sprecherin gegenüber dem Nachrichtenportal.

Doch warum dieser Schritt? Man sehe sich „zu einer umfangreichen Restrukturierung gezwungen“, heißt es vonseiten des Unternehmens. Die Produktion werde nicht eingestellt, sondern an andere Standorte verlagert. „Nur so kann Schaden von der gesamten Fehrer-Gruppe abgewendet werden“, zitiert inFranken.de den Zulieferer. Die Kostenexplosion in Deutschland bekäme die Automobilzulieferindustrie besonders stark zu spüren.

Als Kostentreiber nennt das Unternehmen die Corona-Pandemie, Lieferkettenprobleme, Rohstoffverknappung, den Ukraine-Krieg, die Energiekrise und „unerwartet hohe Tarifabschlüsse in Deutschland“.

Deutschlands Wirtschaft: DIHK spricht von „Alarmsignal“

Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen im Land bereits Alarm geschlagen. DIHK-Präsident Peter Adrian sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Deutschland ist in einer Rezession. Wir sind eines der wenigen Länder in Europa, die wieder unter dem Vor-Corona-Niveau bei der Wirtschaftsleistung sind. Das ist ein Alarmsignal.“

Die Lage der deutschen Wirtschaft sei insgesamt schwierig, so Adrian. Vor allem bei mittelständischen Unternehmen sei die Stimmung teilweise sehr schlecht. „Es gibt eine große Investitionszurückhaltung. Wir liegen im Moment noch ganz deutlich mit den Ausrüstungsinvestitionen auf dem Stand vor Corona 2019. Eigentlich müssten wir einen deutlichen Impuls erfahren, weil Corona vorbei ist. Dass dieser Effekt bislang ausbleibt, ist bedenklich.“ (ph/dpa)

