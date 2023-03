Banken-Beben: Experten erklären, wie sicher Ihr Geld ist

Von: Lisa Mayerhofer, Corinna Maier

Der Kollaps der Silicon Valley Bank in den USA hat für Unruhen an den Finanzmärkten gesorgt. Nun hat auch die Credit Suisse Probleme. Experten erklären, was eine Bankenpleite für die Sparer in Deutschland bedeutet.

Frankfurt – In den USA sind in kürzester Zeit die kalifornische Silicon Valley Bank und die New Yorker Signature Bank in Schieflage geraten. Das Debakel ist beherrschendes Thema an den Finanzmärkten. Nun hat auch die angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse Probleme. In der Nacht zum Donnerstag kündigte die Bank dann an, sich bis zu 50 Milliarden Franken (50,7 Milliarden Euro) von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) leihen zu wollen. Privatanleger in Deutschland dürfte das wenig kümmern. Aber was, wenn so etwas hier passiert?

Bankenpleite in Deutschland: Das bedeutet eine Einlagensicherung

Das eigene Ersparte liegt bei einer europäischen Bank in der Regel sicher verwahrt. Das gilt auch für den Fall einer Pleite des jeweiligen Kreditinstituts. Denn die meisten Kunden bekommen ihre Einlagen erstattet. Wenn eine Bank selbst nicht mehr dazu in der Lage ist, Kundenguthaben auszubezahlen, kann die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) den Entschädigungsfall feststellen.

Das bedeutet: Kunden bekommen ihre Guthaben über die staatliche und freiwillige Einlagensicherung der Banken erstattet. Mit der staatlichen Einlagensicherung seien die Guthaben von Giro-, Tages- und Festgeldkonten sowie auf den Namen lautende Sparbriefe von bis zu 100.000 Euro je Einleger geschützt, sagt Thomas Schlüter vom Bundesverband deutscher Banken. Im Ausnahmefall sind bis zu 500.000 Euro geschützt, wenn die Einzahlung mit einem speziellen Lebensereignis zusammenhing und nicht mehr als sechs Monate zurückliegt. Das können der Verkauf einer privat genutzten Immobilie, Scheidung, Ruhestand oder Kündigung des Arbeitsverhältnisses sein.

Freiwillige Fonds bei privaten und öffentlichen Banken

Wer mehr Guthaben bei der Bank hatte, muss nicht verzagen. Denn über die staatliche Sicherung hinaus schützen freiwillige Einlagensicherungsfonds privater oder öffentlicher Banken die betroffenen Kunden. Der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken sichert Guthaben von bis zu 3,268 Millionen Euro pro Anleger ab.

Beim Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Öffentlicher Banken gibt es keine solche Haftungsobergrenze. Er leistet im Rahmen des vorhandenen Fondsvermögens, teilt eine Sprecherin des Verbands mit. Wie hoch das Vermögen ist, hält der Verband allerdings unter Verschluss.

So sieht der Ablauf im Ernstfall aus

Betroffene Kunden brauchen für die Auszahlung der Entschädigung in aller Regel nichts zu unternehmen. Die jeweils zuständige Sicherungseinrichtung meldet sich von allein. Die Adressen und Guthaben bekommt die Entschädigungseinrichtung von der jeweiligen Bank mitgeteilt. Nach der Rückmeldung erfolgt die Entschädigung laut Schlüter relativ zügig. Die Beträge zur Entschädigung stehen innerhalb von sieben Werktagen bereit.

Depot und Schulden

Wer sein Guthaben in einem Wertpapierdepot hat, das von der insolventen Bank verwaltet wurde, wird nicht entschädigt. Das Geld ist in der Regel nicht weg. Das Depot kann man im Normalfall problemlos zu einer anderen Bank umziehen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) machte gestern deutlich, dass er keine größere Gefahr für Geldanlagen in Deutschland sieht.

Und immerhin ein kleines Signal für weitere Entspannung auf den Finanzmärkten kam gestern aus den USA: Die Inflation schwächt sich weiter ab. Im Februar stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat „nur“ um 6,0 Prozent. Es ist der niedrigste Anstieg seit September 2021. Inflationsdaten sind für die Geldpolitik der Notenbanken von großer Bedeutung. Zuletzt hoben die amerikanische Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins deutlich an, um die Inflation zu bekämpfen. Die nächste Entscheidung darüber steht in gut einer Woche in den USA an. Die EZB verkündet ihre Entscheidung schon am Donnerstag. (com/lma/dpa)