Genehmigungen: Geywitz will Bauen günstiger und schneller machen – mit einer überfälligen Idee

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Der digitale Bauantrag soll kommen: Das kündigte Bauministerin Klara Geywitz (SPD) im Mai an. © Emmanuele Contini/Imago

Baugenehmigungen erfordern viel Arbeit und lange Wartezeiten. Bauministerin Geywitz will noch dieses Jahr Abhilfe schaffen – mit dem digitalen Bauantrag.

München – Sie sind die Hürde, die jeder Bauherr nehmen muss: Baugenehmigungen. Und darauf würden dann noch lange Wartezeiten folgen, klagt die Baubranche. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will das ändern – und zwar noch in diesem Jahr.

Baugenehmigungen: Lange Wartezeiten bei Behörden

Erst im April wiesen Vertreter der Baubranche wieder auf lange Wartezeiten bei Baugenehmigungen hin. Die Bearbeitung eines Bauantrags dauere heute doppelt so lang wie der Bau an sich, sagte der Präsident der Bundesingenieurkammer, Heinrich Bökamp, bei der Eröffnung der internationalen Bau-Messe in München. „Das ist für uns ein Megathema“, sagte der Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Peter Hübner.

Dabei sind die Baugenehmigungen seit Monaten rückläufig. Die Behörden bewilligten im Februar den Bau von 22.300 Wohnungen – und damit 20,6 Prozent weniger gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Grund: Wegen der stark gestiegenen Kreditzinsen und hoher Baupreise halten sich viele Bauherren mit Projekten zurück oder stornieren sie – von privaten Hausbauern bis Großinvestoren.

Bundesweit fehlen nach Branchenschätzungen annähernd 700.000 Wohnungen. Aber Bauanträge hingen teilweise so lange in den Ämtern, dass die Vorschriften bis zur Genehmigung schon wieder geändert worden seien, sagte die Braunschweiger Architektur-Professorin Elisabeth Endres.

Geywitz: Digitaler Bauantrag soll Baugenehmigungsverfahren schneller und einfacher machen

Geywitz kündigte an, dass sich das durch die Digitalisierung künftig ändern solle. Die Bauanträge sollen dann in den Ämtern auch digital bearbeitet werden können. Dann würden fehlende Unterlagen mithilfe eines Algorithmus schon bei der Abgabe festgestellt und die Einhaltung vieler Vorschriften könnten vom Computer überprüft werden. „Das wollen wir dieses Jahr so ausrollen, dass es Realität wird in den Bauämtern“, sagte die Bauministerin.

Mehr als die Hälfte der Behörden soll dafür noch in diesem Jahr ein neues System nutzen, verkündete Geywitz am Montag dem Handelsblatt zufolge. Die zentrale Plattform dafür sei schon fertig. Dieses System ist Teil der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und wird allen anderen Bundesländern im Sinne des „Einer-für-Alle-Prinzips“ zur Verfügung gestellt. Entwickelt wurde es von Mecklenburg-Vorpommern.

Baugenehmigungen online: Laut Geywitz ein „Sprung nach vorn“

Bisher mussten die digital erstellten Planungen ausgedruckt und die Anträge laut Geywitz „in dicken Leitzordnern“ in die Ämter getragen werden, statt diese einfach digital hochladen zu können – was nun möglich werden soll. Damit soll das Verfahren nicht nur schneller, sondern auch kostengünstiger werden. Das sei laut Geywitz ein „Sprung nach vorn“, um die Baugenehmigungsverfahren schneller und einfacher zu machen.

Zudem sollen künftig Bauherr und Verwaltungen gleichzeitig auf den Antrag zugreifen können. So könnten die Sachbearbeiter Unterlagen nachfordern oder Statusmeldungen abgeben, erklärte Christian Pegel (SPD), Mecklenburg-Vorpommerns Landesminister für Inneres, Bau und Digitalisierung. Und: „Die Akte ist künftig nicht mehr monatelang zwischen Bauamt, Feuerwehr, Denkmalschutz, Straßen- oder Umweltbehörde unterwegs“, sagte Pegel laut Handelsblatt. Nun gehe es darum, das System breit auszurollen.

Baurecht ist Ländersache: Das sind die Lösungen der Bundesländer

Das kann sich dann allerdings je nach Bundesland unterscheiden, da das Baurecht Ländersache ist. Laut Handelsblatt werden zehn Bundesländer das System nutzen. Derzeit laufe es Pegel zufolge bundesweit bereits in 149 Behörden im Pilotbetrieb und in drei Ämtern im „echten Wirkbetrieb“. Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen und Thüringen würden nicht das Portal aus Mecklenburg-Vorpommern nutzen und hätten parallel eigene Systeme entwickelt.

So gibt es in Bayern den digitalen Bauantrag schon seit März 2021. Genutzt wird er bisher von 35 Behörden, über 5000 digitale Anträge wurden dabei schon eingereicht. In Baden-Württemberg will man dabei sogar künftig komplett auf das Papier verzichten: Bauherren sollen ihre Bauanträge im Ländle von 2025 an nur noch digital einreichen können. „Ab dann ist die Papierform ausgeschlossen“, kündigte die hiesige Bauministerin Nicole Razavi (CDU) im April an.

Mit Material der dpa