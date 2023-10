Pleitewelle in der Autozubehehör-Branche: Bekannter Felgenhersteller meldet Insolvenz an

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Der Felgenhersteller BBS ist bereits zum vierten Mal in finanzielle Schieflage geraten. Gründe für die Insolvenz sind hohe Energiekosten und die Kaufzurückhaltung.

Schiltach - Die Automobilbranche in Deutschland steckt in schwierigen Zeiten, das zeigt die steigende Zahl an Pleiten. Im August musste der Zubehörspezialist Kamai, der vor allem für seine Dachboxen bekannt ist, Insolvenz anmelden. Im Monat darauf hat die B-ON GmbH, Hersteller elektrischer Lieferwagen, einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Aachen gestellt.

Nun hat es mit dem Räderhersteller BBS ein weiteres Traditionsunternehmen erwischt: Bereits am Donnerstag (28. September) wurde beim Amtsgericht Rottweil ein Insolvenzantrag gestellt.

Felgenhersteller BBS meldet Insolvenz an: Geschäftsbetrieb läuft in beiden Werken weiter

BBS stellt in seinen beiden Werken in Schiltach und Herbolzheim Aluminiumräder im Niederdruckgussverfahren für Fahrzeuge der Premiumklasse her. Auch Ex-Weltmeister Michael Schumacher fuhr in der Formel 1 mit Produkten des Unternehmens. BBS beschäftigt 270 Mitarbeiter, der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei rund 50 Millionen Euro.

Der Felgenhersteller BBS hat zum vierten M al Insolvenz angemeldet © Silas Stein/dpa/picture alliance

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger bestellt. Als Gründe für die finanzielle Schieflage nannte Mucha die stark gestiegenen Energiekosten, die die energieintensive Produktion belasteten. Zudem hätten notwendige Preiserhöhungen bei steigender Inflation zu einer deutlichen Kaufzurückhaltung der Verbraucher bei hochwertigen Rädern für Premiumfahrzeuge geführt.

„Ich habe heute die Belegschaft an beiden Standorten über den Insolvenzantrag informiert und verschaffe mir jetzt einen Überblick der Lage,“ so Mucha am Donnerstag weiter. Der Geschäftsbetrieb werde an beiden Standorten fortgeführt.

Felgenhersteller BBS meldet Insolvenz an: vierte Pleite in 16 Jahren

BBS wurde 1970 gegründet. Die drei Buchstaben stehen für die Nachnamen der Gründer und den Standort des Unternehmens: Heinrich Baumgartner und Klaus Brand und Schiltach. Im Jahr 2001 kam zum Stammwerk in Schiltach ein zweites Werk in Herbolzheim hinzu.

IAA Mobility 2023 in München: 20 spannende Elektroautos und Studien der Hersteller Fotostrecke ansehen

BBS ist mit Pleiten vertraut, bereits 2007, 2011 und 2020 musste der Felgenhersteller Insolvenz anmelden. Zum Zeitpunkt der letzten Insolvenz im Juli 2020 beschäftigte das Unternehmen mehr als 500 Mitarbeiter. Im Juni 2021 hatte die KW Automotive Group das Unternehmen übernommen.