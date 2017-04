Kriselnder Erotikhändler bekommt neuen Chef

Hamburg - Rückläufige Umsätze, Image-Probleme und Co.: Der Erotikhändler Beate Uhse steckt in der Krise. Aus der soll ihn jetzt ein neuer Chef führen.

Der Erotikhändler Beate Uhse hat einen neuen Chef. Zum 15. April werde Michael Specht die freien Positionen des Vorstandsvorsitzenden (CEO) und des Chief Operating Officer (COO) übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Der 54-jährige Betriebswirt folgt damit als Vorstandschef auf Nathal van Rijn, der nur wenige Monate an der Spitze des Erotikhändlers stand und das Unternehmen im Januar verlassen hatte. COO Dennis van Allemeersch war im März mit dem Auslaufen seines Vertrags bei Beate Uhse ausgeschieden. Specht arbeitete zuvor unter anderem für Foot Locker Germany, The North Face, L'TUR und Starbucks.

Beate Uhse kämpft trotz der hohen Bekanntheit seiner Marke seit Jahren mit Image-Problemen, rückläufigen Umsätzen und anhaltenden Verlusten. Für die ersten neun Monate vergangenen Jahres wies das Unternehmen einen Umsatz von 77,8 Millionen Euro und einen Verlust vor Steuern von 4,85 Millionen Euro aus. Die Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2016, die für diesen Donnerstag vorgesehen war, werde wegen des Wechsels im Vorstand auf Mai verschoben, hieß es in der Mitteilung.

