Bericht: Deutsches Tesla-Werk vor Problemen – Hunderte Mitarbeiter vor Entlassung

Von: Lisa Mayerhofer

Das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin steckt einem Bericht zufolge in der Krise. © Thomas Bartilla/Imago

Das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin steckt einem Bericht zufolge schon kurz nach seinem Start in der Krise. Demnach wurden offenbar Schichten gekürzt und Leiharbeitern droht die Entlassung.

Grünheide – Vor mehr als einem Jahr hat der Elektroautobauer Tesla eine Fabrik im Wald von Grünheide eröffnet, gut 30 Kilometer von Berlins Mitte. Heute ist Tesla mit rund 10.000 Mitarbeitern Brandenburgs größter Industriearbeitgeber. 5000 Autos pro Woche würden in der Fabrik hergestellt, teilte der Konzern Ende März mit.

In der ersten Ausbaustufe will das Unternehmen des US-Milliardärs Elon Musk aber noch viel mehr erreichen: Es ist geplant, künftig 500.000 Autos im Jahr in der sogenannten Gigafactory vom Band rollen lassen, also etwa 10.000 pro Woche. Nun legt ein Bericht aber nahe, dass dieses Ziel wohl erstmal nicht weiter verfolgt wird. Tesla-Insider berichteten demnach dem Nachrichtenportal Business Insider, dass das Produktionsziel von 6000 Autos pro Tag in Grünheide „bis auf Weiteres auf Eis liege“.

Tesla-Werk in Grünheide: Schichten werden gekürzt, Leiharbeiter entlassen

Zudem liegt dem Nachrichtenportal eine interne E-Mail vor, in der die Fabrikleitung die Streichung der Sonderschichten im zweiten Quartal verkündet. Die regulären Arbeitsschichten sollen außerdem von drei auf zweieinhalb gekürzt werden. Und das ist noch nicht alles: Den Insidern zufolge droht einer niedrigen bis mittleren dreistelligen Zahl an Leiharbeitern die Entlassung.

Business Insider beruft sich dabei auf „übereinstimmende Mitarbeiteraussagen“. Die Tesla-Geschäftsführung und der Betriebsrat hätten Fragen dazu unbeantwortet gelassen.

Tesla-Werk in Grünheide: Streit mit Umweltschützern

Zudem ist die Fabrik in Grünheide mit weiteren Problemen konfrontiert: Die Ausbaupläne des Elektroautobauers haben die Umweltschützer auf den Plan gerufen. Nach Ansicht von Umweltverbänden kollidieren Gigafactory, Schutzgebiete und Grundwasser. Seitdem Musk seine Pläne angekündigt hat, befürchten sie Risiken, denn ein Teil des Werksgeländes liegt in einem Wasserschutzgebiet. Das Industrieunternehmen hantiere dort mit gefährlichen und wassergefährdenden Stoffen „nach Gutdünken“, heißt es von der Umweltschutzorganisation Grüne Liga Brandenburg.

Das Wasser ist ein großer Streitpunkt im vergleichsweise trockenen Brandenburg. Gegen die Vorgabe, dass der lokale Wasserverband Strausberg-Erkner in alle grundwasserrelevanten Fragestellungen einbezogen werden muss, legte das Unternehmen erfolgreich Widerspruch ein. Das ist umstritten, doch die Behörden in Brandenburg versichern, es gebe genug Kontrollen. Nach mehreren Vorfällen ohne Genehmigung – etwa beim Einbringen von Pfählen – hat Tesla zugesagt, verstärkt darauf zu achten.

Mit Material der dpa