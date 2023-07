Verkaufspläne: Milliardär Benko will sich von Vorzeigeadressen in München trennen

Von: Lisa Mayerhofer

Der österreichische Immobilien-Investor René Benko und sein Unternehmen, die Signa-Gruppe, bekommen mal wieder viel Aufmerksamkeit. (Archivbild) © Eibner Europa/IMAGO

Beim österreichischen Immobilien-Milliardär René Benko stehen die Zeichen womöglich auf Rückzug. Auch Filetstücke in München sind betroffen.

München – Der österreichische Immobilien-Investor René Benko und sein Unternehmen, die Signa-Gruppe, bekommen mal erneut viel Aufmerksamkeit: die Bankenaufsicht in ganz Europa unterzieht die Kredite, die Banken an die Signa-Gruppe vergeben haben, gerade einer Sonderprüfung. Zur Signa-Gruppe gehört Galeria Karstadt Kaufhof. Benko hatte im großen Stil in Warenhäuser investiert – doch nun stehen die Zeichen offenbar auf Rückzug. Einem Bericht zufolge plant Benkos Firma auch, Objekte in München zu verkaufen.

Insolvenzen, Verkäufe, Bankenaufsicht: Benko unter Druck

Ruhe kehrt bei Benko und seiner Signa-Gruppe also erst einmal nicht ein. Der strauchelnde Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof musste vergangenen Herbst Insolvenz anmelden – trotz hoher Staatshilfen. Zahlreiche Filialen stehen vor der Schließung, die Zukunft der Warenhauskette ist alles andere als rosig. Die Hälfte des Berliner Luxus-Kaufhauses KaDeWe hat Benko an ein thailändisches Unternehmen verkaufen. Erst Anfang Juni veräußerte Benko zudem die österreichische Möbelkette Kika/Leiner, die nur wenige Tage später Insolvenz anmeldete.

Laut Bericht will sich Benko jetzt auch von Standorten in München trennen: Ein Bericht legt nun nahe, dass das Unternehmen von René Benko Käufer für zwei herausragende Immobilien in München sucht. Wie die AZ berichtet, handelt es sich dabei um das frühere Kaut-Bullinger-Haus in der Rosenstraße und das Galeria-Karstadt-Kaufhof-Gebäude am Rotkreuzplatz. Jeweils rund 100 Millionen Euro sollen die Objekte kosten, so die Zeitung.

Verkauf von Immobilien: Neue Konzepte geplant

Dabei scheint Signa an Konzepten zu arbeiten, die das Gesicht der Stadt an den jeweiligen Plätzen verändern könnten: Bei dem Gebäude am Rotkreuzplatz, in dem gerade Galeria Karstadt Kaufhof residiert, soll demnach ein Mischkonzept für Einzelhandel, Büro und Wohnen entstehen, so die AZ. Eine Nachfrage von Merkur.de zu dem Bericht blieb zunächst unbeantwortet.

Das frühere Kaut-Bullinger-Haus, das Benko erst 2020 erworben hat, ist gerade eine Baustelle. Hier sei ein Neubau mit vorrangig Büroflächen geplant, die Einzelhandelsfläche konzentriere sich auf das Erdgeschoss und den ersten Stock, berichtet die Zeitung. Ob dieses Konzept aber so realisiert werde, könne noch davon anhängen, wer das Objekt kaufen wolle, so die AZ.